به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی، اظهار کرد: قبل از هر ناترازی، ناترازی مدیریتی مهمترین موضوع است.

وی ادامه داد: الان در حوزه تولید باید با سرمایه گذاری موضوع را حل و فصل کنیم و در حوزه مصرف هم باید صرفه جویی انجام دهیم. بین تولید و مصرف حتماً صرفه جویی باید در اولویت کارهای ما قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم از وضعیت حوزه برق و آب ناراضی هستند. ما در زمستان سال قبل می‌گفتیم که در تابستان دیگر نباید ناترازی و قطعی برق داشته باشیم، اما دیدیم که بیشتر شد. بعضاً گفته می‌شود که به دلیل وضعیت حوزه آب و بارش کم وآب های سدها ۱۰ الی ۱۲ هزار مگاوات از دست دادیم که سوال این است که آیا پایان زمستان گذشته ما متوجه نبودیم که ذخایر سدهای ما چقدر است؟

قالیباف تاکید کرد: مردم در جاهایی قطعی برق را می‌پذیرند، اما بی نظمی و ناعدالتی در قطعی برق را نمی‌پذیرند. سرمایه گذاری که سرمایه اش را در صنعت گذاشته، انتظار دارد که برق مورد نیازش تامین شود. امروز مجموعه‌ای از مشکلات پیش آمده است که دولت و مجلس باید آن را حل کنند و سند حل آنها نیز برنامه هفتم است.

رئیس مجلس یادآور شد: مجلس یازدهم با افزایش قیمت برق بعد از سال‌ها تثبیت قیمت موافقت کرد و حدود ۴۰ همت درآمد حوزه انرژی افزایش یافت که ما در هزینه کرد و خروجی آن بحث داریم. نحوه اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی ایراداتی دارد. برنامه هفتم پیشرفت می‌گوید ۱۲ هزار مگاوات برق تجدید ناپذیر باید تولید شود، اما در روشی که الان این کار در حال انجام است، اشکالاتی وجود دارد.

وی اظهار کرد: قوانین مانع زدایی از توسعه صنعت برق و رفع موانع تولید رقابت پذیر فرصت‌های زیادی را فراهم کرده و از قوانین بسیار مؤثری هستند که می‌توانند در حوزه فعالیت وزارت نیرو مؤثر باشند. الان در حوزه کولرهای آبی می‌توانیم بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی کنیم.

رئیس مجلس ضمن تقدیر بابت زحماتی که کارگران، مهندسان و متخصصان نیروگاه‌ها انجام می‌دهند، گفت: رده‌های میانی مدیریتی حوزه آب و برق هم به گونه‌ای مدیریت کنند و وقت بگذارند که مشکلات حل و فصل شود. اگر این کار را نکنیم، نه می‌توانیم مشکل صرفه جویی را برطرف کنیم و نه موضوع ناترازی را حل و فصل کنیم.

قالیباف گفت: کمیسیون انرژی مجلس با مشارکت با وزارت نیرو و بر اساس سند برنامه هفتم، باید در حوزه صرفه جویی و تولید و ضمانت در تولید از طریق بخش خصوصی، برنامه‌ای با زمانبندی مشخص را تعیین کنند. باید در جلسه بعدی گزارشی از اقدامات انجام شده بر اساس این زمانبندی ارائه شود.

وی متذکر شد: در زمستان سال گذشته بحث ما بر سر این بود که مردم و کارخانجات گاز نداشتند و به دنبال آن بودیم که چه کسی مقصر بوده که ۴ میلیارد گازوئیل ذخیره نشده است. در زمینه گاز نیز همین اتفاق افتاد که نشان می‌دهد در این حوزه با مشکلات نهادی مواجه هستیم که باید مرتفع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از ۲۵ سال قبل این اشکال نهادی مشخص و همیشه روی آن بحث شده است، اما هیچ وقت برای انرژی کشور که مهمترین پیشران کشور است، راه حل اساسی اندیشیده نشده است. حل مشکل نهادی حوزه انرژی باید به عنوان موضوعی مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد و ما به یکسری اصلاحات اساسی در این زمینه نیاز داریم.