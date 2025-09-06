به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه با افتتاح رسمی ایستگاه شهید سلطانی در کرج، خدمات مسافری خط ۲ قطار شهری این کلانشهر از سر گرفته شد و اکنون شهروندان میتوانند به آسانی به متروی صادقیه تهران دسترسی پیدا کنند.
در حال حاضر، دو رام قطار در این خط فعال هستند و انتظار میرود با توجه به نیازها، تعداد آنها افزایش یابد. ساخت این خط ریلی که با نام خط ۲ قطار شهری کرج شناخته میشود، از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و به طول ۲۷ کیلومتر و با درنظر گرفتن ۲۷ ایستگاه طراحی شده است.
با برنامهریزیها، قرار بود تا سال ۱۳۹۰ این خط به طور کامل به بهرهبرداری برسد. براساس طرحهای اجرایی، این خط شهرهای کمالشهر، کرج، فردیس، ملارد و شهریار را به هم متصل میکند.
این پروژه که به صورت مشترک با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی مدیریت شهری کرج اجرا شده، به دلیل مشکلات مالی، اختلافات قراردادی و تحریمها بارها با وقفه مواجه شد.
قطعه اول این پروژه، به طول ۶.۵ کیلومتر، که مسیر گلشهر تا چهارراه طالقانی را در بر میگیرد، در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به طور آزمایشی افتتاح شد. با بهرهبرداری از این خط، تا به امروز حدود ۱۲ کیلومتر از مسیر آماده خدماترسانی به مسافران شده است.
