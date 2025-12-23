مهدی چاروسایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم هم‌افزایی با دستگاه‌ها، اظهار کرد: جلسه مشترک معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با معاونت جوانان جمعیت هلال‌احمر استان با هدف توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها برگزار شد.

وی افزود: این نشست با رویکرد طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه جوانان و با محوریت تقویت نقش جوانان در فعالیت‌های اجتماعی تشکیل شد و طرفین بر ضرورت تعامل سازنده و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل تأکید کردند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: توسعه برنامه‌های مشترک ورزشی امدادی با مشارکت جوانان، همکاری در برگزاری اردوها و دوره‌های آموزشی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی دو دستگاه برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان از جمله محورهای مورد توافق در این نشست بود.

چاروسایی بیان کرد: طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان تحت پوشش هر دو دستگاه نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه همکاری مشترک می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و هدایت استعدادهای جوانان استان ایفا کند، گفت: تداوم این نشست‌ها در قالب کارگروه‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: این نشست را می‌توان نقطه آغاز تقویت تعاملات ساختاری میان دو نهاد مؤثر در حوزه جوانان استان دانست که زمینه‌ساز امضای تفاهم‌نامه همکاری در آینده نزدیک خواهد بود.