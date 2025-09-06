دستاوردهای ایران در زمینه دانش برای کل کشورهای اسلامی قابل تحسین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اقبال چودری رئیس کامستک (کمیته‌ دائمی همکاری‌های علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی) امروز شنبه‌ ۱۵ شهریور در آیین اعطای مدال دانشمند جوان جهان اسلام که در هفته جایزه مصطفی (ص) در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اشاره به سابقه دیرینه فرهنگ و تمدن ایرانی اظهار داشت: ملت ایران میراث‌دار برترین تمدن، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و برابری است‌.

وی با اشاره به ایستادگی و شجاعت مردم ایران گفت: امیدوارم شما و ملت‌تان در همه دوران‌های پرآشوب پیروز باشید و خداوند متعال بر مردم و سرزمین جمهوری اسلامی ایران برکات خود را نازل فرماید. دانش امروز ابزار توسعه است و آنچه ایران به دست آورده، برای کل کشورهای اسلامی قابل استفاده و تقدیر است.

رئیس کامستک خطاب به دانشمندان جوان حاضر در این نشست گفت: چشم انداز شما برای رسیدن به دستاوردهای جدیدتر به واقعیات جدید امروز دنیای دانش وابسته است. شما دانشمندان باید با ماشین های به شدت هوشمند در کسب دستاوردهای علمی رقابت کنید.

وی با اشاره به دستاوردهای دانشمندان در زمینه علوم زیستی و پزشکی افزود: شما نسلی هستید که توانایی زندگی تا ۱۰۰ سال را دارید و می توانید مهارت های جدید کسب کنید و بسیاری از شما به دانشگاه های نسل جدید خواهید رفت‌.

چودری همچنین با استناد به گزارش مؤسسه جهانی مک‌کینزی گفت: در سال ۲۰۲۲، دوازده فناوری برهم‌زننده تا سال ۲۰۲۵ ثروتی بیش از ۳۳ تریلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این فناوری‌ها شامل اینترنت همراه، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رباتیک پیشرفته، ژنومیک و زیست‌فناوری نسل جدید، مواد پیشرفته از طریق نانوتکنولوژی، پزشکی بازساختی و دستگاه‌های جدید انرژی می‌شوند.

به گفته چودری مهم‌تر از همه مفهوم نبویِ «علم نافع» است. بر اساس دستورات اسلام، کارکرد اساسی دانش در اسلام، حل مشکلات است. هر دانشی که نتواند یا قادر نباشد مشکلات روزمره و پایدار بشریت را حل کند، در واقع «علم» محسوب نمی‌شود. دانشی که برای اهداف ناپسند به کار گرفته شود، همچون نیش مار سمی تلقی می‌شود.

این دانشمند پاکستانی با اشاره به دستاوردهای دانشمندان مسلمان گفت: علمی که مسلمانان میان قرون هشتم تا دوازدهم میلادی توسعه دادند، عمیقاً در ارزش‌های انسانی اسلام ریشه داشت.

وی افزود: دستاوردهای بنیادین علمی مسلمانان همگی در راستای تأمین خیر مشترک جهانی و رفاه انسان‌ها و سایر موجودات زنده هدف‌گذاری شده است.