  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

سفر فرمانده جدید تروریست‌های سنتکام به اراضی اشغالی

سفر فرمانده جدید تروریست‌های سنتکام به اراضی اشغالی

فرمانده جدید تروریست‌های سنتکام در سفر به اراضی اشغالی با رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از فرماندهان این رژیم دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریاسالار «برد کوپر» فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام، CENTCOM) امروز شنبه وارد اراضی اشغالی شد.

فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را رسانه‌ای کرد.

فرمانده سنتکام در این سفر با ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از فرماندهان نظامی این رژیم دیدار کرد.

در پیام فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه در رسانه اجتماعی، با وقاحت تمام بر پایبندی واشنگتن به امنیت اشغالگران صهیونیست تأکید شده است!

کد خبر 6581640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها