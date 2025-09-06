به گزارش خبرگزاری مهر، دریاسالار «برد کوپر» فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام، CENTCOM) امروز شنبه وارد اراضی اشغالی شد.

فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را رسانه‌ای کرد.

فرمانده سنتکام در این سفر با ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از فرماندهان نظامی این رژیم دیدار کرد.

در پیام فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه در رسانه اجتماعی، با وقاحت تمام بر پایبندی واشنگتن به امنیت اشغالگران صهیونیست تأکید شده است!