۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در رباط‌کریم کشف شد

رباط کریم- رئیس اداره برق رباط‌کریم از کشف و ضبط ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در رباط کریم خبر داد.

رئیس اداره برق رباط‌کریم در ادامه اظهار کرد: طی چند ماه اخیر ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از دو محل شناسایی شده در رباط کریم کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده این تجهیزات بر اساس گزارش‌های مردمی شناسایی شده‌اند، افزود: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمز ارز، موضوع را گزارش کنند و تا سقف ۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر خسارت به شبکه برق، موجب قطعی و افت فشار برق در مناطق مختلف می‌شود و با جدیت با این موارد برخورد خواهد شد.

