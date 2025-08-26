کشف مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در مهران

حامد سهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مزرعه طی عملیات اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیروهای انتظامی و هماهنگی شورای تأمین شهرستان مهران کشف شد.

وی اظهارداشت: در این عملیات که با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی صورت گرفت متهم دستگیر و ۱۸ دستگاه ماینر ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهران گفت: این مزرعه غیرمجاز نقش مؤثری در ایجاد ناترازی انرژی در منطقه داشته و موجب افت و نوسانات برق در مناطق پرجمعیت شهر شده بود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هیچ شخص یا جریانی که امنیت و آرامش عمومی را مختل کند مماشات نخواهد کرد.