به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز جمعه در بازدید از تصفیه‌خانه این شهر اعلام کرد: فاز اول و عملیات ارتقای این پروژه تا پایان آذرماه و فاز دوم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. این تصفیه‌خانه که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ برای جمعیتی ۱۵۰ هزار نفری طراحی شد، از سال ۱۳۹۷ وارد مرحله ارتقا شده و با تکمیل طرح جدید، ظرفیت آن به ۳۷۰ هزار نفر خواهد رسید که در مواقع اضطراری قابلیت پوشش ۴۰۰ هزار نفر را نیز دارد.

به گفته کرمی، بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه می‌تواند آب پایدار لازم برای فضای سبز شهر، پروژه «ارغوان‌گستر»، صنایع پتروشیمی، شهرک صنعتی، بخش کشاورزی و مراکز درمانی و دانشگاهی را تأمین کند.

وی همچنین از اتصال روستاهای حاشیه شهر ایلام به شبکه فاضلاب به عنوان یکی از اهداف تکمیلی این پروژه یاد کرد.

استاندار ایلام با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: قرار است بخش عمده نیاز صنایع، به ویژه پتروشیمی‌ها، از محل پساب تصفیه‌خانه‌ها تأمین شود و ایلام در این عرصه پیشگام خواهد بود.

وی تاکید کرد: استفاده مجدد از پساب، علاوه بر کاهش فشار بر منابع آبی، بستر توسعه پایدار استان را فراهم می‌کند.