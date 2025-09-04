  1. استانها
اجرای شبکه توزیع آب در روستای سرتنگ زعفرانی شهرستان مهران

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از اجرای پروژه احداث و توسعه شبکه توزیع آب در روستای تازه‌تأسیس سرتنگ زعفرانی شهرستان مهران خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: با همت و مشارکت خیر نیکوکار آبرسان، عملیات احداث و اجرای شبکه توزیع آب این روستا به طول چهار کیلومتر انجام شد و هم‌زمان ۶۰ فقره انشعاب آب نیز برای خانوارهای روستا نصب و واگذار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یادآور شد: پیش از این، جهت تأمین پایدار آب شرب روستای سرتنگ زعفرانی، یک حلقه چاه با آب‌دهی ۲/۵ لیتر در ثانیه حفر و همچنین خط انتقال به طول ۳ هزار متر اجرا شده بود.

محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات توسعه‌ای که با همکاری خیر آبرسان کشور در دست اقدام است، افزود: در حال حاضر، در فاز اول پروژه احداث و نوسازی شبکه آبرسانی ۵۰ روستای استان با مشارکت خیر آبرسانی در حال اجراست. در این طرح، تأمین لوله‌های موردنیاز توسط خیر محترم انجام شده و شرکت آب و فاضلاب نیز خرید اتصالات لازم و اجرای شبکه‌گذاری آب را به‌صورت امانی بر عهده دارد.

وی در پایان تأکید کرد: همراهی و حمایت خیرین آبرسان، گامی مهم در رفع مشکلات آبی مناطق محروم استان و دسترسی پایدار روستاییان به آب سالم و بهداشتی است.

