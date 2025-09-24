قطعی آب در «وادان» رفع شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها-شمیم علاالدینی: ساکنان روستای «وادان» در دماوند، واقع در شرق تهران، از قطعی پنجروزه آب شرب گلایه دارند و میگویند مسئولان محلی، از جمله شورای اسلامی و دهیاری، به درخواستهای آنها پاسخی ندادهاند، این قطعی، که به گفته اهالی ناشی از وقفه عمدی در مسیر انتقال آب است، زندگی روزانه خانوادهها را مختل کرده و نگرانیهایی در مورد بهداشت و تأمین آب برای کودکان دانشآموز ایجاد کرده است.
یکی از ساکنان روستا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این قطعی طولانی در شرایطی رخ داده که خانوادهها با مشکلات جدی در تأمین آب برای مصرف روزانه، شستوشو و بهداشت مواجه هستند، بچهها باید به مدرسه بروند و نیاز به نظافت و حمام دارند، اما آب همچنان وصل نشده و ظرفها هم انباشته شده است.
وی افزود: علت بروز مشکل ایجاد وقفه عمدی در مسیر انتقال آب است. منافع شخصی در مسیر انتقال آب باعث شده با استفاده از بلدوزر، لوله اصلی قطع شود و متأسفانه تاکنون کسی پاسخگو نبوده است.
مشکل آب در وادان همیشگی است
اهالی خواستار رسیدگی فوری فرمانداری دماوند و دستگاههای مسئول برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار چنین مواردی شدند.
روستای «وادان»، واقع در بخش مرکزی دماوند، سابقهای طولانی در مشکلات تأمین آب دارد، گزارشهای قبلی نشان میدهد که این روستا در سالهای گذشته با خشکی چاههای آب شرب روبرو بوده و در سال ۱۳۹۴، چاه اصلی خشک و منجر به استفاده موقت از چاههای کشاورزی شد. در سال ۱۳۹۷ نیز، ویدیوهایی از قطعی آب در «وادان» منتشر شد که اهالی از سرنخهای علت قطعیها گلایه داشتند، همچنین، در سال ۱۳۹۸، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی دماوند از ورود چاه جدید به شبکه آبرسانی خبر داد و گفته بود که تمام نقاط روستا دارای شبکه لولهکشی هستند، اما مشکلات کمبود آب در زمانهای خاص ادامه دارد.
در سال ۱۳۹۹، جوابیه شرکت آبفای شرق استان تهران به قطعی آب در وادان اشاره کرد که به دلیل تعویض پمپ چاه رخ داده و تانکرهای آبرسانی مستقر شدهاند، همچنین، در سال ۱۴۰۰، طرح آبرسانی به پنج روستا از جمله وادان بهرهبرداری شد که شامل حفر چاه جدید به عمق ۴۰ متر بود.
در مرداد ۱۴۰۳، نشست بررسی مشکلات بحران بیآبی وادان برگزار شده بود، که بخشدار مرکزی وقت دماوند از بهرهبرداری چاه جدید تا پایان شهریور خبر داده بود.
اهالی وادان میگویند، این قطعی جدید، که از پنج روز پیش آغاز شده، زندگی را سخت کرده است، یک مادر خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با این قطعی، بچهها نمیتوانند به مدرسه بروند و بهداشت رعایت شود. مسئولان کجا هستند؟
ادعای قطع ۵ روزه آب صحیح نیست؛ مشکل با اجرای عملیات اضطراری رفع شد
فرماندار دماوند در توضیح جزئیات این معضل به خبرنگار مهر گفت: عصر روز پنجشنبه، در اثر عملیات حفاری پیمانکار در حوالی شهرک صنعتی، خط انتقال اصلی آب روستای وادان از چند نقطه دچار شکستگی شد.
اسماعیل حیدری آزاد افزود: عملیات تعمیر به نحوی بود که حدود ۱۱ متر از خط اصلی تعویض و این کار تا شب ادامه یافت و مشکل برطرف شد.
حیدری آزاد به پیامدهای این حادثه اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به همزمانی این رویداد با اوج مصرف آب در پایان هفته به دلیل حضور جمعیت شناور، تمامی ذخیره آب از دست رفت.
وی ادامه داد: اما ما در روزهای شنبه و یکشنبه اقدام به ذخیرهسازی مجدد کردیم و اکنون با اقدامات فوری مشکل را رفع کردیم.
فرماندار دماوند با رد قطعی آب به مدت پنج روز، به مشکلات دیگر شبکه آب دماوند نیز پرداخت و گفت: در بعضی از نواحی افت فشار داریم که کماکان با تانکر آبرسانی میکنیم.
او همچنین از خشک شدن سه حلقه چاه در یکی از روستاها و کاهش قابل توجه آبدهی چاه شلمبه خبر داد.
برداشتهای غیرمجاز عامل کم آبی در دماوند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور کلی با کم آبی در سراسر استان تهران از جمله دماوند مواجه هستیم.
محسن اردکانی گفت: توسعه بیرویه عامل کمآبی در دماوند است و بخشی از مشکلات آبی به برداشتهای غیرمجاز برمیگردد.
این گلایهها در حالی مطرح میشود که دماوند با چالشهای کلی تأمین آب روبرو است و انشعابات غیرمجاز و چاههای غیرقانونی در منطقه هومند وادان شناسایی شدهاند.
ساکنان وادان خواستار مداخله فرمانداری دماوند و دستگاههای مسئول مانند شرکت آب و فاضلاب هستند، تا مشکل فوری حل شود.
نظر شما