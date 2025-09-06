  1. استانها
مشکل راه دسترسی به بیمارستان رازی شهر ایلام مرتفع می شود

ایلام - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: مشکل راه دسترسی به بیمارستان رازی شهر ایلام مرتفع می شود.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر دسترسی به بیمارستان رازی که در شهریور ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید، به دلیل کم‌عرض بودن و نبود روشنایی در بخش‌هایی، همچنان مشکلاتی برای تردد ایجاد می‌کند.

وی افزود: در دو سال گذشته پیگیری‌های مستمری برای رفع موانع این پروژه انجام شده است، اما وجود معارضین، مشکلات خرید اراضی کشاورزی، جابجایی خطوط انتقال آب، برق و فیبر نوری روند کار را کند کرده بود که بخشی از این موانع اکنون برطرف شده است.

معاون راهداری استان ادامه داد: عملیات روسازی مسیر در حدود یک هزار و ۱۰۰ متر انجام شده و اکنون آماده بیس‌ریزی و روکش آسفالت است.

وی گفت: این موضوع در شورای برنامه‌ریزی مطرح و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب شده است.

دشتی‌پور ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل و به‌موقع این اعتبار، عملیات اجرایی پروژه به‌زودی ادامه یافته و مشکل دسترسی ایمن به بیمارستان رازی برطرف شود.

