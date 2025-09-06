مشکل راه دسترسی به بیمارستان رازی شهر ایلام مرتفع می شود

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر دسترسی به بیمارستان رازی که در شهریور ۱۴۰۱ به بهرهبرداری رسید، به دلیل کمعرض بودن و نبود روشنایی در بخشهایی، همچنان مشکلاتی برای تردد ایجاد میکند.
وی افزود: در دو سال گذشته پیگیریهای مستمری برای رفع موانع این پروژه انجام شده است، اما وجود معارضین، مشکلات خرید اراضی کشاورزی، جابجایی خطوط انتقال آب، برق و فیبر نوری روند کار را کند کرده بود که بخشی از این موانع اکنون برطرف شده است.
معاون راهداری استان ادامه داد: عملیات روسازی مسیر در حدود یک هزار و ۱۰۰ متر انجام شده و اکنون آماده بیسریزی و روکش آسفالت است.
وی گفت: این موضوع در شورای برنامهریزی مطرح و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب شده است.
دشتیپور ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل و بهموقع این اعتبار، عملیات اجرایی پروژه بهزودی ادامه یافته و مشکل دسترسی ایمن به بیمارستان رازی برطرف شود.
