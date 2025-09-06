به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات عملیات موفقیتآمیز پلیس اطلاعات لرستان در دستگیری دو نفر از مخلان امنیت عمومی، قاطعیت نیروهای انتظامی و قضائی در برخورد با مجرمان را یادآور شد.
وی گفت: با رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق همکارانمان در پلیس اطلاعات، دو نفر از اراذلواوباش سطح یک که با اقدامات متعدد شرارتآمیز، از جمله سرقتهای مسلحانه که بعضاً در سایر استانها نیز پرونده داشتند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و مقتدرانه، با ضرب گلوله پلیس دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر عزم جدی دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضائی در برقراری نظم و امنیت، افزود: ما موظفیم تا پای جان در کنار مردم و در راستای تأمین امنیت آنان ایستادگی کنیم و این عملیات را هشداری جدی به همه اراذلواوباش در هر سطحی دانست و تصریح کرد: عاقبت و سزای کار اراذل اوباش و تعدیکنندگان به قانون و امنیت مردم، چیزی جز پشیمانی نخواهد بود.
سردار هاشمی فر، گفت: این هشدار، مصداق عملی، اراذل و اوباشی است که توسط عزیزان ما با ضرب گلوله زمینگیر و امروز در روی تخت بیمارستان دوران نقاهت را سپری میکنند.
وی ضمن تجلیل از رشادتها و ایثارگریهای نیروهای انتظامی، بر تعهد خود و همکارانش در حفظ و تأمین امنیت مردم تا آخرین نفس تأکید کرد و گفت: امنیت مردم خطقرمز ماست و با هیچ احدی دراینخصوص مماشات نخواهیم کرد.
