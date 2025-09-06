نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به دلیل جایگاه راهبردی خود نیازمند آمادگی مستمر در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است و این مهم بدون تعامل و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: بخشداری خارگ همواره تلاش کرده است با همافزایی میان نهادهای محلی، خدماترسانی در حوزه امداد و پشتیبانی را بهبود بخشد و شرایط لازم برای ارتقای سطح تابآوری منطقه در شرایط خاص را فراهم کند.
بخشدار ویژه خارگ با تقدیر از اقدامات مدیریت عملیات عمومی و مدیرعامل پایانههای نفتی ایران در زمینه اجرای طرحهای پدافندی و حمایت در شرایط بحرانی بیان کرد: همراهی و پشتیبانی این بخشها نقش مؤثری در پیشبرد برنامهها و افزایش هماهنگی بین دستگاهها داشته است.
بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: تداوم این همکاریها میتواند مسیر را برای مدیریت بهتر شرایط اضطراری و ارتقای سطح آمادگی منطقه هموار سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، با حکم فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خارگ، آرام پیله رودی، فرمانده عملیات درمان و فوریتهای پزشکی منطقه عملیاتی خارگ در شرایط اضطراری منصوب شد.
