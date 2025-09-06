پیگیری برای ارتقاء محور میانراهان–قلعه به جاده اصلی

محمد رشیدی در حاشیه بازدید از پروژه اصلاح راه فرعی میانراهان به شهر قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه با هدف بهبود زیرساختهای حملونقل، افزایش ایمنی و تسهیل تردد اهالی منطقه اجرا میشود و مجموعاً ۲۶ کیلومتر از این مسیر تا پایان طرح اصلاح و ترمیم خواهد شد.
وی با اشاره به منابع تأمین اعتبار این پروژه افزود: بخشی از اعتبارات موردنیاز از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس اختصاص یافته و بخش دیگر نیز با پیگیریهای مستمر مدیرکل راهداری و فرمانداری کرمانشاه از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: علاوه بر اجرای عملیات اصلاح و ترمیم مسیر، به دنبال اخذ مجوز ماده ۲۳ و اختصاص ردیف بودجه ملی برای ارتقا این راه فرعی به جاده اصلی هستیم تا در نهایت این محور به صورت چهارخطه احداث شود.
رشیدی با بیان اینکه توسعه راهها نقش اساسی در شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه مردم دارد، تصریح کرد: اتصال بهتر روستاها و شهرهای منطقه به محورهای اصلی استان، علاوه بر کاهش خطرات ناشی از تصادفات، فرصتهای تازهای در حوزه سرمایهگذاری، اشتغال و گردشگری فراهم خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: خدمت به مردم افتخار بزرگی است و در انجام وظایف نمایندگی هیچگونه کوتاهی نخواهم کرد؛ چرا که اعتقاد دارم نماینده مردم باید با تمام توان در مسیر رفع مشکلات و توسعه استان گام بردارد.
