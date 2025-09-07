خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روند پرداخت تسهیلات ازدواج توسط برخی بانک‌های لرستان انتقادات بی‌شمار زوج‌های جوان و مسئولان لرستان را به دنبال داشته است، بسیاری از زوج‌های جوان در ابتدای زندگی مشترک برای تأمین هزینه‌های مربوط به ازدواج خود روی تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و حال با روند کنونی پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده‌اند.

گلایه شدید مدیرکل ورزش و جوانان از عملکرد بانک‌ها

فرهاد دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج در لرستان به‌شدت از عملکرد بانک‌های استان گلایه‌مند هستیم.

وی با بیان اینکه ما این موضوع را به مدیریت ارشد لرستان منعکس کرده‌ایم و همچنین در شورای بانک‌های استان نیز آن را مطرح کرده‌ایم، افزود: نمی‌پذیریم که بانکی در استان لرستان فعالیت می‌کند و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را پرداخت نکند.

۱۱ هزار زوج لرستانی در صف وام ازدواج

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود، گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر در لرستان در صف تسهیلات ازدواج داریم.

دیناروند با ابراز تأسف از این آمار بالای در صف تسهیلات ازدواج در لرستان، گفت: هر چند مبلغ تسهیلات ازدواج خیلی کم است، اما بعضی از بانک‌های استان علی‌رغم اینکه اعتبارات لازم را دارند؛ اما این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند.

وی بیان داشت: به طور حتم در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان این موضوع را دوباره مطرح و پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این موضوع مطالبه به حق مردم از بانک‌های استان است، تصریح کرد: از بعضی از بانک‌های استان نیز که در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه یک کشور را دارند تشکر می‌کنم.

در هر تریبونی موضوع را اعلام می‌کنیم

دیناروند، بیان داشت: نمی‌خواهم نام بانک‌هایی که این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند بیاورم، اما در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان و همچنین شورای هماهنگی بانک‌های استان این اسامی را اعلام خواهم کرد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما کوتاه نخواهیم آمد و در هر تریبون این موضوع را اعلام می‌کنیم، گفت: نگاه مدیریت ارشد استان به حوزه جوانان فرااستانی است و همیشه دستور داده‌اند که مطالبات و دغدغه‌های جوانان پیگیری شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، تأکید کرد: در این راستا اهالی رسانه نیز این موضوع را پیگیری کنند تا به نتیجه مدنظر در پرداخت تسهیلات ازدواج در استان برسیم.

عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قابل‌قبول نیست

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اخیراً نماینده ولی‌فقیه در لرستان در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از عملکرد بانک‌های استان، اظهار داشت: بارها در مورد عملکرد بانک‌ها صحبت کرده‌ام و باید هم نقاط مثبت و هم کاستی‌ها را بیان کرد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند، گفت: در مجموع این رقم به حدود سه هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است. اما در مقابل، آمار متقاضیان نشان می‌دهد که وضعیت همچنان نامطلوب است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: اکنون ۱۴ هزار و ۱۳۴ نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند. همچنین در حوزه وام ودیعه مسکن، تنها ۲۴۱۳ نفر وام گرفته‌اند اما ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر همچنان در نوبت هستند. این آمارها بیانگر شرایطی است که قابل‌قبول نیست.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به عملکرد برخی بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود یک بانک ۳۹ متقاضی دارد؛ اما تنها ۱۰ مورد پرداخت کرده است. وقتی سامانه بانکی برای ثبت‌نام باز است، معنایش این است که باید تسهیلات پرداخت شود؛ در غیر این صورت، باید سامانه بسته شود تا مردم بلاتکلیف نمانند.

هشدار نماینده ولی‌فقیه در لرستان به بانک‌های کم‌کار

وی افزود: متأسفانه بعضی بانک‌ها حتی هیچ پرداختی نداشته‌اند و این رویه به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست. اگر این وضعیت اصلاح نشود، ناچارم اسامی بانک‌های متخلف را به‌صورت علنی اعلام کنم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: دادستان محترم نیز باید به موضوع ورود کند و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد. مسئولان استانی و کشوری موظف‌اند این زوج‌های در صف را میان ۳۰ بانک تقسیم کنند و همه بانک‌ها را ملزم به پرداخت کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها تسهیلات خوبی پرداخت کرده‌اند و جای قدردانی دارد، اما حتی همین بانک‌ها نیز چند هزار نفر در نوبت دارند؛ لذا باید با مأموریت ویژه، این مشکل اساسی در استان و در سطح کشور برطرف شود.

تسهیل شرایط ازدواج در وضعیتی که کارشناسان امر از روند کنونی ازدواج و طلاق و پیری جمعیت در کشور ابراز نگرانی می‌کنند موضوعی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد و بی‌توجهی به این امر به‌طورقطع بر روند ازدواج جوانان بی‌تأثیر نخواهد بود.