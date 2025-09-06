سپاه بوشهر ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی فر شنبه شب در نشست مشترک با مسئولین اقشار بسیج استان بوشهر با رئیس دانشگاه خلیج فارس در یک نگاه سطحی به مجموعه سپاه یک ماهیت نظامی دارد و سازمان بسیج در حوزه ماموریت اجتماعی فرهنگی و علمی نقش ایفا می‌کنند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) در ستاد تخصصی اقشار بسیج استان بوشهرافزود: تقسیم بندی سپاه استان یکی بسیج محلات و یکی هم اقشار بسیج ۲۰ گانه است و دانشگاه نسبت به سازمانهای دیگر برنامه‌های متفاوتی دارد.

وی گفت: سپاه بوشهر ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه در استان بویژه دانشگاه خلیج فارس دارد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) در ستاد تخصصی اقشار بسیج استان بوشهرافزود: دانشگاه مرکز تحولات یک جامعه است و نگاه مردم نسبت به دانشگاه و دانشجو نگاه مطلوبی است. چراکه مرکز تجمع نخبگان است.

وی گفت: محیط دانشگاه حساسیت خاصی دارد ماموریت سپاه دفاع از نظام و دستاوردهای آن است در دو دهه گذشته مجموعه سپاه و بسیج ارتباطات و تعاملات چشمگیری داشته است.

وی بیان کرد: اقشار ۲۰ گانه ما در حوزه‌های مختلف با دستگاه‌های همکاری و همراهی می‌کند و ما آمادگی لازم داریم در راستای مأموریت‌های دانشگاه همکاری نمائیم.

در این نشست مسئولین بسیج علمی، بسیج اساتید، بسیج کارمندی، بسیج رسانه و ناحیه دانشجویی به تشریح مأموریت‌های خود پرداختند.