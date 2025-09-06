سید مسعود حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ساعات کاری ادارات استان گفت: پیرو جلسات کار گروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی به آنها، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از ۶:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: دستگاه‌های امیدادی، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای شیفت کاری از این قاعده مستثنا هستند.

وی اضافه کرد: روزهای پنجشنبه تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه تعطیل است.