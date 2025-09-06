ارتقای رتبه فضای کسب و کار در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب در نشست «گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، این مناسبت را فرصتی برای تأکید بر اتحاد، انسجام و همدلی دانست.
استاندار بوشهر گفت: در استان بوشهر، وحدت و وفاق ارزشمندی میان مردم، اهل سنت و شیعیان و خدمتگزاران مردم وجود دارد که سرمایهای گرانسنگ برای توسعه استان است. وی با اشاره به بهبود ملموس شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: در حالی که رتبه فضای کسب و کار بوشهر در سال ۱۴۰۲ در میان ۳۱ استان کشور ۲۶ بود، امروز این رتبه به ۱۱ ارتقا یافته است. این موفقیت، مرهون تلاش فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و خادمان مردم در استان است.
زارع همچنین به برنامه سهشنبههای پاسخگویی به سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: با هماهنگی مرکز خدمات سرمایهگذاری، فرصتی ایجاد شده تا سرمایهگذاران بتوانند بهطور مستقیم با مدیران دستگاههای اجرایی گفتوگو کنند.
وی گفت: این برنامه بهویژه در آستانه راهاندازی منطقه آزاد، میتواند زمینهساز جهشی در جذب سرمایه و توسعه استان باشد.
وی در پایان، بر ضرورت تنوع دستور جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و یادآور شد: افزون بر تجارت و بازرگانی، مسائل حوزه معدن، کشاورزی و صنایع نیز باید در دستور کار جلسات قرار گیرد.
نظر شما