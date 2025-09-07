سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، خیابان آزادی بعد از استاد معین تا بهبودی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا پاسداران، بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

و مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

