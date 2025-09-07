تجهیز ناوگان خدماتی شهرداری جیرفت با بیش از ۵۰ خودروی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ربانی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم ارتقای زیرساختهای حیاتی شهر جیرفت اظهار داشت: جیرفت باید در قامت یک شهر مرکز استان دیده شود.
وی افزود: این شهر نه تنها مرکز خدماترسانی به مردم خود است، بلکه در شرایط بحرانی مسئولیت پشتیبانی از شهرهای همجوار را نیز برعهده دارد.
ربانی، گفت: رشد جمعیت توسعه محدوده شهری و بروز حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله ضرورت تقویت ناوگان خدماتی را دوچندان کرده است.
شهردار جیرفت، با بیان اینکه ماشینآلات و خودروهای تازه خریداریشده در بخشهای عمرانی، خدمات شهری، مدیریت پسماند و آتشنشانی بکارگیری خواهد شد، گفت: با ورود این تجهیزات توان عملیاتی شهرداری افزایش یافته و سرعت پاسخگویی به درخواستهای مردمی چندین برابر خواهد شد.
ربانی، اظهار داشت: در مواقع بحرانی این ناوگان جدید میتواند با اعزام سریع نیرو و تجهیز کارآمد نقش مؤثری در کاهش خسارات و مدیریت بحران ایفا کند.
وی این اقدام را بخشی از برنامه جامع شهرداری در راستای بهبود خدماترسانی، ارتقای توان لجستیکی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم با ادامه این روند جیرفت را به شهری پیشرو در مدیریت شهری و آمادگی در برابر بحرانها تبدیل کنیم.
