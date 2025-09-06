فعالیت ۲۶ آموزشگاه آزاد هنری در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد حسینی، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: ٢۶ آموزشگاه آزاد هنری در جنوب کرمان مجوز فعالیت دریافت کردهاند که از این تعداد ۱۸ آموزشگاه در رشتههای هنرهای تجسمی ۴ آموزشگاه در حوزه نمایش و ۴ آموزشگاه در زمینه موسیقی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای غنی فرهنگی و هنری جنوب کرمان، بر لزوم توزیع عادلانه این مراکز در تمامی شهرستانها تأکید کرد افزود: جنوب کرمان با پیشینه چشمگیر در عرصه هنرهای بومی، موسیقی محلی و نمایشهای آئینی و … بستری ارزشمند برای رشد استعدادهای جوانان دارد.
حسینی، اظهار داشت: ایجاد و گسترش آموزشگاههای آزاد هنری نه تنها به ارتقای سطح مهارت و دانش هنرجویان کمک میکند بلکه زمینه ساز تقویت هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد هنر نیز میباشد.
وی هدف از راهاندازی این آموزشگاهها را شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، ارتقا ذوق و سلیقه عمومی، حفظ و بازآفرینی آثار هنری بومی و فراهم کردن فرصتی برای حضور هنرمندان در عرصههای ملی و بینالمللی دانست و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با برنامهریزی های منسجم حمایتهای آموزشی و مجوزدهی هدفمند مسیر را برای شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیتها فراهم خواهد کرد.
