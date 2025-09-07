  1. استانها
ایمنی در ۹۰ کیلومتر راه روستایی صفادشت باید جدی گرفته شود

ملارد- بخشدار صفادشت با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی صفادشت، بر لزوم ارتقای ایمنی تردد به‌ویژه برای موتورسواران در مسیرهای پرخطر این بخش تأکید کرد.

مهدی شجاع، در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم توزیع کلاه ایمنی میان راکبان موتورسیکلت در روستای محمدآباد قمشلو اظهار داشت: راکبان برای دریافت کلاه ایمنی، می‌بایست کارت ملی، گواهینامه موتور و کارت وسیله نقلیه را همراه داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای چنین طرح‌هایی افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی صورت گرفته است.

شجاع با بیان اینکه استفاده از کلاه ایمنی نقش بسزایی در کاهش صدمات ناشی از سوانح رانندگی دارد، تصریح کرد: توسعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی به‌ویژه در مناطق روستایی از اولویت‌های مدیریت محلی است.

بخشدار صفادشت همچنین وضعیت راه‌های منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ کیلومتر راه روستایی در این بخش وجود دارد که ضرورت توجه ویژه به ایمنی در تردد را دوچندان می‌کند.

