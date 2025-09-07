به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و مکزیک در دیداری تدارکاتی صبح امروز یکشنبه ۱۶ شهریور و از ساعت ۰۵:۳۰ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

مکزیک به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ و ژاپن که در ماه مارس به عنوان نخستین تیم جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرده بود در ورزشگاه اوکلند کالیفرنیا به مصاف هم رفتند. ژاپن در نیمه نخست بر بازی مسلط بود. این تیم در دقیقه ۱۰ توسط شوت پرقدرت و دقیق تاکه‌فوسا کوبو تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما دروازه‌بان مکزیک لوئیس آنخل مالاگون با واکنشی دیدنی توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۳۱، تیم مکزیک دچار ضربه شد و ادسون آلوارز کاپیتان تیم به دلیل احساس ناراحتی عضلانی در ران پای راست ناچار به ترک زمین شد.

در نیمه دوم هم ژاپن موقعیت جدی دیگری به دست آورد. در دقیقه ۵۳، تاکومی مینامینو پس از ارسال دقیق کوبو در موقعیتی ایده‌آل و بدون یارگیر قرار گرفت، اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

مکزیک نیز در دقیقه ۶۸ روی ضربه سر اریک لیرا تا آستانه گلزنی پیش رفت که این بار زیون سوزوکی دروازه‌بان ژاپن با واکنشی تماشایی مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد.

در نهایت شاگردان خاویر واسکو آگیره با یک بازیکن کمتر بازی را به پایان رساندند. سزار مونتس در دقیقه ۹۲ به دلیل خطا از پشت روی آیاسه اوئدا، زمانی که مهاجم ژاپنی در حال فرار به سمت دروازه بود، کارت قرمز گرفت و اخراج شد.

طبق برنامه، مکزیک در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود برای جام جهانی روز سه‌شنبه به مصاف کره جنوبی خواهد رفت و ژاپن نیز با تیم ملی ایالات متحده آمریکا دیدار می‌کند.