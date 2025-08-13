  1. ورزش
پاسخ منفی سرمربی مشهور آلمانی به پیشنهاد هدایت تیم ملی ازبکستان

روزنامه بیلد آلمان خبر داد که «یواخیم لو» هدایت تیم ملی فوتبال ازبکستان را بر عهده نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه بیلد آلمان، یواخیم لوو مربی آلمانی و قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت در تیم ملی فوتبال ازبکستان فعالیت نکند.

یوآخیم لوو با نمایندگان فدراسیون فوتبال ازبکستان در سفارت این کشور در برلین به صورت آنلاین مذاکره و او چند روز به طور جدی درباره این پیشنهاد فکر کرد و در نهایت پاسخ منفی داده است.

قابل ذکر است که این مربی ۶۵ ساله، در سال ۲۰۱۴ تیم ملی آلمان را قهرمان جهان کرد و همان سال از سوی فیفا به عنوان بهترین مربی جهان شناخته شد. لو و در مارس ۲۰۲۱ از هدایت تیم ملی آلمان کناره‌گیری کرد و از آن زمان تاکنون در هیچ تیمی فعالیت نکرده است.

