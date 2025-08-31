یک تیم اروپایی دیگر قید کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را زد!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش پس از جدایی از تیم فوتبال هیرنفین هلند هنوز تیم جدیدی برای فصل آینده انتخاب نکرده و شایعات زیادی درباره آینده فوتبالی کاپیتان تیم ملی ایران مطرح است.

در هفته‌های گذشته، شایعه شد که باشگاه راپید وین اتریش به جذب جهانبخش علاقه‌مند است و حتی مذاکراتی با این بازیکن انجام داده است.

«اریک نیدزرر»، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت در اتریش، در صفحه خود در شبکه اجتماعی X نوشت که توافق با توبیاس فیلد گولیکسن، هافبک هجومی ۲۲ ساله باشگاه دی‌اف فوتبول، انجام شده و این بازیکن نروژی در راه وین است تا تست‌های پزشکی را در باشگاه راپید انجام دهد.

با این شرایط، علیرضا جهانبخش در برنامه‌های باشگاه راپید وین جایی ندارد و به این ترتیب، کاپیتان تیم ملی ایران در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان بدون تیم باقی خواهد ماند.