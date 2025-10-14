به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ژاپن و برزیل در دیدار تدارکاتی امروز سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۴ در ورزشگاه توکیو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ساموراییها (لقب تیم ملی ژاپن) به پایان رسید.
ژاپن در حالی موفق شد این بازی را پیروز شود که در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب میهمان خود شده بود. پائولو هنریکه در دقیقه ۲۶ و گابریل مارتینلی در دقیقه ۳۲ گلهای شاگردان آنچلوتی را در این بازی به ثمر رساندند.
تاکومی مینامینو، کیتو ناکامورا و آیاسه یوئدا به ترتیب در دقایق ۵۲، ۶۲ و ۷۱ سه گل ژاپن را وارد دروازه برزیل کردند.
نظر شما