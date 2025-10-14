  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

کامبک ژاپن مقابل برزیل؛ سلسائو در سرزمین آفتاب زمین‌گیر شد

تیم ملی فوتبال ژاپن موفق شد در دیداری پُر گل مقابل برزیل به برتری دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و برزیل در دیدار تدارکاتی امروز سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۴ در ورزشگاه توکیو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود سامورایی‌ها (لقب تیم ملی ژاپن) به پایان رسید.

ژاپن در حالی موفق شد این بازی را پیروز شود که در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب میهمان خود شده بود. پائولو هنریکه در دقیقه ۲۶ و گابریل مارتینلی در دقیقه ۳۲ گل‌های شاگردان آنچلوتی را در این بازی به ثمر رساندند.

تاکومی مینامینو، کیتو ناکامورا و آیاسه یوئدا به ترتیب در دقایق ۵۲، ۶۲ و ۷۱ سه گل ژاپن را وارد دروازه برزیل کردند.

