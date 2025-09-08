۲۸۰۰ موقوفه در سطح استان زنجان ثبت شده است

حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بزرگ‌ترین موقوفه استان، گفت: موقوفه قیدار نبی (ع) در شهر قیدار از مهم‌ترین موقوفات زنجان به شمار می‌رود که نیت آن برای عموم مردم، فقرا، بقعه قیدار نبی و حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از محل عوائد این موقوفه سالانه کمک‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف به مردم ارائه می‌شود.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: هزاران بسته معیشتی، کمک‌های نقدی به بیماران و خانواده‌های نیازمند، حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین اقدامات عمرانی و آبادانی از جمله آبرسانی به ۲۰ روستا و خرید تجهیزات پزشکی و بیمارستانی بخشی از خدمات این موقوفه به شمار می‌رود.

کرمی افزود: عمده نیات موقوفات استان در زمینه برگزاری مراسم تعزیه‌داری و عزاداری است، اما در سال‌های اخیر موقوفات جدید با نیات متنوع‌تری نیز به ثبت رسیده‌اند.

مدیرکل اوقاف استان زنجان در ادامه به مشکلات تاریخی موقوفات اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ، دستبردها و تصرفات زیادی در موقوفات صورت گرفته است.

کرمی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از این موقوفات بازپس‌گیری شد، اما همچنان تعدادی از آنها در تصرف موقوفه‌خواران قرار دارد که برای بازگرداندن آنها پرونده‌های حقوقی در حال پیگیری است. همچنین بسیاری از موقوفات نیازمند ارائه مستندات در محاکم قضایی هستند.

مدیرکل اوقاف استان زنجان با تأکید بر تداوم سنت حسنه وقف، یادآور شد: با وجود وقفیات ارزشمند واقفان خیراندیش در طول تاریخ، تعداد موقوفات بعد از انقلاب اسلامی رشد بیشتری نسبت به قبل داشته است.

کرمی افزود: در استان زنجان هر سال وقف‌های جدیدی ثبت می‌شود و در سال جاری تاکنون ۵ وقف جدید در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است.