به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، بیمارستان‌های غزه اعلام کردند که در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه دست کم ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

در پی بمباران صهیونیست‌ها علیه خانه‌ای در اطراف مسجد بئر السبع در محله شیخ رضوان در شهر غزه یک فلسطینی شهید شد.

همچنین حمله موشکی رژیم صهیونیستی به مدرسه فارابی که آوارگان را در نزدیکی استادیوم الیرموک پناه داده بود، به شهادت ۸ نفر و زخمی شدن چندین تن منجر شد.

ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین یک ربات بمب‌گذاری شده را در اطراف برکه شیخ رضوان منفجر کرد.

در محله الرمال نیز در حمله هواپیماهای اشغالگر به چادر آوارگان در نزدیکی شورای قانونگذاری دو کودک شهید و زخمی شدند.

توپخانه‌های رژیم صهیونیستی نیز مناطق اطراف برکه شیخ رضوان را همزمان با تیراندازی از سوی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به گلوله بستند.

منابع میدانی غزه گزارش دادند که در پی بمباران هوایی و توپخانه‌ای شدید مناطق مختلف شهر غزه، دست‌کم ۱۹ نفر از شهروندان در کشتاری مقابل منطقة زیکیم در شمال غرب غزه، هنگام انتظار برای دریافت کمک‌های انسانی، به شهادت رسیدند.

جنگنده‌ها و بالگردهای صهیونیستی همچنین خیمه‌های آوارگان در چندین نقطه از شهر، از جمله در تقاطع ضبیط را هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، از جمله کودکان، منجر شد. تنها در حمله به یک خیمه و منزل مسکونی در شهر غزه، ۱۱ نفر، از جمله ۴ کودک، به شهادت رسیدند.

محله شیخ رضوان در غزه همچنین شاهد حملات توپخانه‌ای و بمباران مداوم از سوی جنگنده‌ها و بالگردهای دشمن بود که به شهادت و جراحت ده‌ها تن از ساکنان منجر شد. علاوه بر این، مناطق شرقی شهر غزه، الشجاعیه، و بخش‌هایی از غرب جبالیا در شمال نوار غزه زیر آتش شدید توپخانه و جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند.