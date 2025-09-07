  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

اقدام تل‌آویو در پی افزایش قابل توجه نظامیان زخمی

اقدام تل‌آویو در پی افزایش قابل توجه نظامیان زخمی

افزایش تعداد نظامیان صهیونیست زخمی باعث شد وزارتخانه های جنگ و دارایی رژیم صهیونیستی یک کمیته تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یک کمیته از سوی وزارتخانه های جنگ و دارایی این رژیم برای بهبود روند درمان نظامیان صهیونیست زخمی شده تشکیل شده است.

این اقدام وزارتخانه های مذکور در پی افزایش تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ غزه صورت می گیرد.

همچنین روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از بخش بازپروی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد که تعداد نظامیان زخمی شده تحت درمان تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسید.

لازم به ذکر است که با گذشت ۲ سال از آغاز جنگ غزه نیروهای مقاومت فلسطین همچنان به عملیات های ضدصهیونیستی خود در مناطق مختلف این باریکه ادامه می دهند.

کد خبر 6582236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها