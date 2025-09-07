به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یک کمیته از سوی وزارتخانه های جنگ و دارایی این رژیم برای بهبود روند درمان نظامیان صهیونیست زخمی شده تشکیل شده است.

این اقدام وزارتخانه های مذکور در پی افزایش تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ غزه صورت می گیرد.

همچنین روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از بخش بازپروی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد که تعداد نظامیان زخمی شده تحت درمان تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسید.

لازم به ذکر است که با گذشت ۲ سال از آغاز جنگ غزه نیروهای مقاومت فلسطین همچنان به عملیات های ضدصهیونیستی خود در مناطق مختلف این باریکه ادامه می دهند.