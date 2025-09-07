به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی هفته وحدت به میزبانی استانداری سمنان این هفته را فرصت خوبی برای باز تعریف تقویت و انسجام بین تمام قوا دانست و ابراز داشت: این اقدام باعث تضعیف دشمنان و تقویت ارکان مختلف جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه وحدت بهترین پاسخ در مقابل توطئه‌های دشمنان است، افزود: در شرایط حساس فعلی تنها راه نجات ترویج فرهنگ وحدت و پرهیز از اختلاف افکنی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه باید روی ارکان مشترک دینی و فرهنگی میان شیعه و سنی متمرکز شد، ابراز داشت: وجود این اشتراکات زمینه ساز وحدت بیشتر در استان می‌شود.

آقا براری بابیان اینکه برگزاری مراسم‌های ویژه این ایام را با محوریت جوانان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این محافل فرصتی برای پیوند ارزش‌های انقلاب با نسل جوان است.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شد، افزود: برگزاری نشست‌های علمی، همایش وحدت، دیدار با خانواده شهدا و اجرای برنامه‌ها در مدارس و مساجد در دستور کار است.