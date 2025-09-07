  1. استانها
«وحدت» بهترین پاسخ برای مقابله با توطئه‌های دشمن است

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان وحدت را بهترین پاسخ برای مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و گفت: برای تحقق این مهم همراهی دستگاه‌های اجرایی لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی هفته وحدت به میزبانی استانداری سمنان این هفته را فرصت خوبی برای باز تعریف تقویت و انسجام بین تمام قوا دانست و ابراز داشت: این اقدام باعث تضعیف دشمنان و تقویت ارکان مختلف جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه وحدت بهترین پاسخ در مقابل توطئه‌های دشمنان است، افزود: در شرایط حساس فعلی تنها راه نجات ترویج فرهنگ وحدت و پرهیز از اختلاف افکنی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه باید روی ارکان مشترک دینی و فرهنگی میان شیعه و سنی متمرکز شد، ابراز داشت: وجود این اشتراکات زمینه ساز وحدت بیشتر در استان می‌شود.

آقا براری بابیان اینکه برگزاری مراسم‌های ویژه این ایام را با محوریت جوانان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این محافل فرصتی برای پیوند ارزش‌های انقلاب با نسل جوان است.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شد، افزود: برگزاری نشست‌های علمی، همایش وحدت، دیدار با خانواده شهدا و اجرای برنامه‌ها در مدارس و مساجد در دستور کار است.

