اراده ملی شکست ناپذیر است؛ قدرت ایران در گرو مشارکت مردم در عرصه‌ها

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اراده ملی را شکست ناپذیر خواند و گفت: قدرت ایران در گرو مشارکت مردم در همه عرصه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان با موضوع تحولات اخیر کشور با بیان اینکه دشمن با توطئه جدید مکانیسم ماشه و اسنپ بک در تلاش برای منزوی کردن ایران است، ابراز داشت: دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی جنگ روانی علیه کشور ما آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه وجود قطعه نامه‌های مختلف علیه ایران تنها محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای را نشانه رفته است، افزود: این مباحث اگر چه در کوتاه مدت باعث دشواری خواند شد اما در دراز مدت اثری بر اقتصاد نخواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه مردم کشور ما همواره از دل آزمون‌های سخت و تحمیل تحریم‌ها سربلند بیرون آمدند، ابراز داشت: مردم اثبات کردند که خواست و اراده آنها شکست ناپذیر است.

آقا براری با بیان اینکه دشمن این اراده مردم را نادیده گرفته است، تصریح کرد: اساساً قدرت ایران به مشارکت و حضور مردم در تمامی عرصه‌ها است.

وی با بیان اینکه باید قدر دان این وحدت و باهم بودن تمام لایه‌های اجتماعی باشیم، افزود: این وفاق و همدلی امنیت پایدار و فراگیر ایجاد کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه تحریم‌ها رفتنی است، اضافه کرد: عزت و ایمان مردم در ذهن تاریخی کشور ماندگار و بخشی از هویت ملی ما است.

