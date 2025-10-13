به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان با موضوع تحولات اخیر کشور با بیان اینکه دشمن با توطئه جدید مکانیسم ماشه و اسنپ بک در تلاش برای منزوی کردن ایران است، ابراز داشت: دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی جنگ روانی علیه کشور ما آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه وجود قطعه نامه‌های مختلف علیه ایران تنها محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای را نشانه رفته است، افزود: این مباحث اگر چه در کوتاه مدت باعث دشواری خواند شد اما در دراز مدت اثری بر اقتصاد نخواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه مردم کشور ما همواره از دل آزمون‌های سخت و تحمیل تحریم‌ها سربلند بیرون آمدند، ابراز داشت: مردم اثبات کردند که خواست و اراده آنها شکست ناپذیر است.

آقا براری با بیان اینکه دشمن این اراده مردم را نادیده گرفته است، تصریح کرد: اساساً قدرت ایران به مشارکت و حضور مردم در تمامی عرصه‌ها است.

وی با بیان اینکه باید قدر دان این وحدت و باهم بودن تمام لایه‌های اجتماعی باشیم، افزود: این وفاق و همدلی امنیت پایدار و فراگیر ایجاد کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه تحریم‌ها رفتنی است، اضافه کرد: عزت و ایمان مردم در ذهن تاریخی کشور ماندگار و بخشی از هویت ملی ما است.