اعزام ۲۶ اتوبوس از استان سمنان به مراسم ارتحال امام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری شاگرد ارتحال امام راحل در محل سالن غدیر استانداری سمنان خواستار انتقال گفتمان انقلاب در این مراسم شد و تاکید کرد: برگزاری این مراسم باید به فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام ملی تبدیل شود.

وی ضرورت برنامه ریزی دقیق برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم را یادآور شد و ادامه داد: آشنایی نسل جدید با ابعاد فکری و مدیریتی امام راحل نیز در زمره برنامه های فرهنگی باید منظور شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به برنامه ریزی برای اعزام زائران اشاره کرد و بیان داشت: ۲۶ اتوبوس از استان سمنان برای حضور در مراسم ۱۴ خرداد ماه راهی می شود.

آقا براری با تاکید به اینکه اعزام این کاروان ها از تمامی شهرهای استان پیش بینی شده است، اضافه کرد: حرکت کاروان ها از گلزار شهدا شهرستان ها خواهد بود.

وی به گرامیداشت مراسم با محوریت مساجد، حسینیه و مراکز فرهنگی تاکید کرد و افزود: فضا سازی مناسب شهری و رسانه ای نیز با همکاری دستگاه ها در دستور کار باید واقع شود.