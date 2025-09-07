به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار در جنگ کنونی با روسیه، ساختمان اصلی دولت در کی‌یف آسیب دید.

رسانه‌های اوکراینی نیز اعلام کردند که در دفتر نخست وزیر این کشور در کی‌یف آتش سوزی به وقوع پیوسته است.

این رسانه‌ها به اصابت یک پهپاد به ساختمان مذکور نیز اشاره کردند.

ویدئوهای منتشر شده نیز وقوع این آتش سوزی را در طبقات فوقانی ساختمان مذکور نشان می‌دهند. یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین اعلام کرد که دفتر نخست وزیر و سالن اجتماعات دولت به آتش کشیده شده است.

شب گذشته پایتخت اوکراین شاهد حملات گسترده روسیه و وقوع آتش سوزی‌های متعدد بوده است.