https://mehrnews.com/x38XpJ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶ کد خبر 6582057 استانها تهران استانها تهران ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶ لحظاتی پس از انفجار شب گذشته در ملارد ملارد- در این ویدیو لحظاتی پس از انفجار ساختمان مسکونی در ملارد در شامگاه گذشته را مشاهده میکنید. دریافت 1 MB کد خبر 6582057 کپی شد مطالب مرتبط پابند الکترونیکی سارق مشاعات در ملارد را لو داد اجلاسیه شهدای ورزشکار استان تهران در ملارد برگزار می شود افراد شاخص ملارد با امیدآفرینی مشارکت در انتخابات را افزایش دهند برچسبها شهرستان ملارد انفجار آتش نشانی
نظر شما