  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶

جریمه چند میلیارد دلاری گوگل در اروپا 

نهاد رقابت اروپا شرکت مادر گوگل را به دلیل تخلفات ضد رقابتی به پرداخت ۳.۴۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اخیراً نهاد نظارت بر رقابت اتحادیه اروپا شرکت آلفابت آمریکا، شرکت مادر گوگل، را به خاطر اقدامات ضد رقابتی به پرداخت ۲.۹۵ میلیارد یورو، معادل ۳.۴۵ میلیارد دلار، جریمه محکوم کرده و همین اتفاق صدای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را درآورده است.

این چهارمین بار است که طی ۱۰ سال گذشته گوگل از سوی سازمان رقابت اتحادیه اروپا محکوم می‌شود و در حالی است که همین حالا هم شاهد بالا گرفتن تنش بین آمریکا و اتحادیه اروپا هستیم.

آمریکا تهدید کرده اقدام اروپا در تحقیق و بازرسی از فعالیت شرکت‌های آمریکایی را تلافی می‌کند.

ترامپ در این باره در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث نوشت که این اقدام تبعیض آمیز و غیر عادلانه است و قصد دارد به طور مستقیم در این باره با اروپایی‌ها گفتگو کند.

ترامپ گفته که ممکن است از ماده ۳۰۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۹۷۴ این کشور برای مقابله با اروپایی‌ها استفاده کند که بر اساس این قانون، کاخ سفید می‌تواند با کشورهای خارجی که علیه شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری آمریکا اقدام می‌کنند، به مقابله بپردازد.

ترامپ که همین حالا هم بر واردات کالا از اروپا تعرفه اعمال کرده، تهدید کرده با هر گونه اقدام علیه شرکت‌های آمریکایی، مقابله به مثل می‌کند.

کد خبر 6582073
محمدحسین سیف اللهی مقدم

