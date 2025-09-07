اعتراضات گسترده علیه حضور گارد ملی در واشنگتن + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران تن از شهروندان آمریکایی در اعتراض به حضور نیروهای گارد ملی در پایتخت این کشور، دست به تظاهرات زده و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواستند تا به این شرایط پایان دهد.
با توجه به وعده ترامپ برای تداوم سرکوب در سایر شهرهای تحت رهبری دموکراتها، به نظر میرسد که او با انتشار پیامی در فضای مجازی، تهدید به اخراج مهاجران از شیکاگو کرده است. ترامپ در این پیام تصویری کنایهآمیز از خود را منتشر کرده است که وی را روی پوستر فیلم «و حالا آخرالزمان» محصول ۱۹۷۹ که به جنگ ویتنام میپردازد، نشان میدهد.
معترضان در این تظاهرات که «ما همگی دیسی هستیم» نام داشت و در آن مهاجران غیرقانونی و همچنین حامیان به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، با سر دادن شعارهایی اقدامات ترامپ را محکوم کرده و پوسترهایی را به همراه داشتند که روی برخی از آنها نوشتههایی با مضمون «ترامپ باید همین حالا برود» و «دیسی را آزاد کنید» و «مقابل ظلم مقاومت کنید» به چشم میخورد.
ترامپ همچنین معاونت پلیس واشنگتن را تحت کنترل فدرال درآورده و ماموران فدرال شامل اعضای اداره مهاجرت و گمرک را برای گشتزنی در خیابانها اعزام کرده است؛ اقدامی که منتقدان آن را به عنوان مداخله زیاد از حد فدرال، مورد انتقاد قرار دادهاند.
دادههای وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که پارسال نرخ جرایم خشونتآمیز در واشنگتن به پایینترین سطح در ۳۰ سال اخیر رسید.
گارد ملی آمریکا به عنوان شبهنظامی به درخواست فرمانداران ایالتی پاسخ میدهد مگر اینکه از سوی دولت فدرال فراخوانده شود. گارد ملی دیسی به طور مستقیم به رئیس جمهور آمریکا گزارش میدهد.
ترامپ سهشنبه هفته گذشته گفت که نیروهای گارد ملی را برای مقابله با جرم به شیکاگو اعزام خواهد کرد؛ تلاشی غیرعادی برای نظامیسازی سومین شهر بزرگ آمریکا که احتمالاً به مناقشهای حقوقی با مقامات محلی منجر خواهد شد.
در حال حاضر، بیش از ۲ هزار نیروی گارد ملی شامل نیروهای ۶ ایالت تحت رهبری جمهوریخواهان در واشنگتن دیسی گشت میزنند. هنوز مشخص نیست که ماموریت آنها چه زمانی به پایان میرسد اما ارتش آمریکا بهتازگی دستورات مرتبط با حضور گارد ملی در دیسی را تا ۳۰ نوامبر تمدید کرده است!
