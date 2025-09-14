ترامپ: من و دولتم تنها دلیل کاهش جرم و جنایت در ممفیس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که عمده دلیل کاهش نرخ جرم و جنایت در شهر «ممفیس» در ایالت تنسی، تلاش‌های پنج ماهه دولت اوست.

ترامپ در «تروث سوشال»، شبکه اجتماعی خود، نوشت: تنها دلیل اینکه میزان جرم و جنایت در ممفیس کم شده، این است که اف‌بی‌آی و سایرین در دولت فدرال، به دستور من پنج ماه است که آنجا روی آمار و ارقام به شدت وحشتناک جرم مشغول کار بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه «با این حال، کار اصلی ما هنوز شروع نشده است»، اضافه کرد: این اتفاق وقتی میفتد که ما به طور رسمی اعلام کنیم که داریم می‌آییم و زمانی که این کار را بکنیم، همانطور که در واشنگتن دی‌سی بسیار امن این کار را کردیم، معجزه «جرم بی‌جرم» آغاز می‌شود. فقط من قادر به نجات آنها هستم!!

ترامپ روز جمعه گفت که در اقدام بعدی نیروهای گارد ملی را به ممفیس، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ایالت تنسی تحت رهبری جمهوری‌خواهان، اعزام خواهد کرد تا جرم و جنایت را در آن سرکوب کنند.

رئیس جمهور آمریکا دراین‌باره به فاکس‌نیوز گفت که «قرار است به ممفیس برویم. ممفیس عمیقاً به دردسر افتاده است. می‌خواهیم این مشکل را رفع کنیم درست همانطور که در واشنگتن این کار را کردیم.»

وی اضافه کرده بود شهردار ممفیس که یک دموکرات است، از این اقدام رضایت دارد و خشنود است. با این حال، پل یانگ، شهردار این شهر به خبرنگاران گفت که درخواست استقرار گارد ملی را نداده است.

در این بین، «لی هریس» شهردار شلبی کانتی که ممفیس در آن واقع شده، «ملتمسانه» از «بیل لی» فرماندار تنسی خواسته است تا درباره طرح اعزام گارد ملی به ممفیس «بازنگری» کند.