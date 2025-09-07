  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۷

صدور ۴۰ پروانه تأسیس صنعتی در کردستان

سنندج- معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۴۰ پروانه تأسیس صنعتی در کردستان طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ با ایجاد ۷۸۰ فرصت شغلی جدید صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۰ فقره پروانه تأسیس صنعتی در کردستان صادر شده است که این اقدام، که با هدف تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته، موجب پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۳۵۱ میلیارد ریالی و ایجاد ۷۸۰ فرصت شغلی جدید خواهد شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این واحدهای صنعتی، بیان کرد: میزان سرمایه‌گذاری در این پروانه‌ها حدود ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال است که با بهره‌برداری از این واحدها، ۷۸۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده روند مثبت در جذب سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت‌های صنعتی استان است و گامی مهم در راستای توسعه بخش تولید به شمار می‌آید.

عدم تعطیلی واحدهای صنعتی در استان

حمیدی در ادامه تصریح کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، هیچ واحد صنعتی در استان کردستان تعطیل نشده است و این مسئله که نشان‌دهنده وضعیت پایدار واحدهای صنعتی در استان است، تأکیدی بر فضای مناسب کسب‌وکار و حمایت‌های مستمر از تولیدکنندگان محلی به‌شمار می‌رود.

وی افزود: این موضوع بیانگر حمایت از واحدهای فعال صنعتی در استان است که با تلاش‌های پیوسته و مستمر، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کردستان کمک می‌کنند.

سیاست‌های حمایتی اداره‌کل صمت برای جذب سرمایه‌گذاری

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، صدور پروانه‌های جدید را نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به عرصه تولید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی استان دانست.

وی همچنین افزود: اداره‌کل صمت با اجرای سیاست‌های حمایتی و رفع موانع تولید، در تلاش است تا شرایط سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان بیش از پیش فراهم شود.

حمیدی خاطرنشان کرد که همکاری میان این اداره‌کل و دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در استان، به تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منجر خواهد شد.

برنامه‌های آتی و حمایت از سرمایه‌گذاران صنعتی

حمیدی با اشاره به برنامه‌های آینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی استان اظهار داشت: این اداره‌کل به‌همراه دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی در دستور کار دارد که نتایج آن در آینده‌ای نزدیک نمایان خواهد شد.

وی گفته: این برنامه‌ها شامل ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران، رفع مشکلات مالی و اداری واحدهای صنعتی، و تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه واحدهای تولیدی است. این تلاش‌ها به‌منظور تسهیل روند سرمایه‌گذاری و تسریع در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید در استان است.

