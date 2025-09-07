صدور ۴۰ پروانه تأسیس صنعتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۰ فقره پروانه تأسیس صنعتی در کردستان صادر شده است که این اقدام، که با هدف تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته، موجب پیشبینی سرمایهگذاری ۶۳۵۱ میلیارد ریالی و ایجاد ۷۸۰ فرصت شغلی جدید خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این واحدهای صنعتی، بیان کرد: میزان سرمایهگذاری در این پروانهها حدود ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال است که با بهرهبرداری از این واحدها، ۷۸۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این آمار نشاندهنده روند مثبت در جذب سرمایهگذاری و رشد ظرفیتهای صنعتی استان است و گامی مهم در راستای توسعه بخش تولید به شمار میآید.
عدم تعطیلی واحدهای صنعتی در استان
حمیدی در ادامه تصریح کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، هیچ واحد صنعتی در استان کردستان تعطیل نشده است و این مسئله که نشاندهنده وضعیت پایدار واحدهای صنعتی در استان است، تأکیدی بر فضای مناسب کسبوکار و حمایتهای مستمر از تولیدکنندگان محلی بهشمار میرود.
وی افزود: این موضوع بیانگر حمایت از واحدهای فعال صنعتی در استان است که با تلاشهای پیوسته و مستمر، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کردستان کمک میکنند.
سیاستهای حمایتی ادارهکل صمت برای جذب سرمایهگذاری
معاون امور صنایع ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، صدور پروانههای جدید را نشانهای از تمایل سرمایهگذاران به ورود به عرصه تولید و توسعه ظرفیتهای صنعتی استان دانست.
وی همچنین افزود: ادارهکل صمت با اجرای سیاستهای حمایتی و رفع موانع تولید، در تلاش است تا شرایط سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان بیش از پیش فراهم شود.
حمیدی خاطرنشان کرد که همکاری میان این ادارهکل و دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی در استان، به تقویت زمینههای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی منجر خواهد شد.
برنامههای آتی و حمایت از سرمایهگذاران صنعتی
حمیدی با اشاره به برنامههای آینده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان برای حمایت از سرمایهگذاران و فعالان صنعتی استان اظهار داشت: این ادارهکل بههمراه دستگاههای مرتبط، برنامههای متنوعی در دستور کار دارد که نتایج آن در آیندهای نزدیک نمایان خواهد شد.
وی گفته: این برنامهها شامل ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاران، رفع مشکلات مالی و اداری واحدهای صنعتی، و تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه واحدهای تولیدی است. این تلاشها بهمنظور تسهیل روند سرمایهگذاری و تسریع در بهرهبرداری از واحدهای صنعتی جدید در استان است.
