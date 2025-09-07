مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملکرد یک‌ساله این اداره کل، از تحقق ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌های مالیاتی استان خبر داد و گفت: سال گذشته علاوه بر تحقق کامل اهداف مالیاتی، مازاد درآمد نیز داشته‌ایم که بیانگر تحول جدی در روند وصول مالیات‌ها است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به مصرف درآمدهای مالیاتی در خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: هوش مصنوعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی به خدمت گرفته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه مالیات در بودجه کشور اظهار کرد: امروز سهم مالیات در بودجه کشور از نفت فراتر رفته است و این نشان می‌دهد اداره کشور باید بیش از پیش بر پایه درآمدهای پایدار مالیاتی استوار شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به چالش‌های حوزه فرار مالیاتی عنوان کرد: بخشی از فرار مالیاتی مربوط به صنوف خدماتی است که بعضاً ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی خود را به‌صورت کارت به کارت انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این زمینه بازرسی‌ها و اقدامات کنترلی در حال انجام است، اما مهم‌تر از آن فرهنگ‌سازی و مطالبه اجتماعی است و مردم باید از تأثیر مالیات در زندگی خود آگاه شوند.

محمدی از هوشمندسازی نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر یاد کرد و افزود: اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی، پالایش تراکنش‌های بانکی و اجرای طرح اظهارنامه پیش‌فرض از جمله اقدامات نوین سازمان است که موجب شفافیت و سهولت در پرداخت مالیات می‌شود.

وی درباره اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یاداور شد: مودیانی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است می‌توانند بدون ارائه اظهارنامه، مالیات خود را به‌صورت توافقی بپردازند. این روش به نفع مودیان است زیرا موجب قطعی شدن سریع پرونده و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان تأکید کرد: پرداخت مالیات باید به یک باور عمومی تبدیل شود و مردم زمانی بیشترین همراهی را خواهند داشت که اثر مالیات را در توسعه شهری، خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و زیرساخت‌ها مشاهده کنند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و پیگیری جدی فرارهای مالیاتی، مسیر شفافیت و عدالت مالیاتی را ادامه خواهد داد.