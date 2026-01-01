به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی، ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین برنامه «یزدِ پایدار» با ارائه تحلیلی جامع، هشدارهای جدی درباره تداوم روند کنونی توسعه در یزد را برشمرد و اظهار داشت: وابستگی بیش از ۶۰ درصدی اقتصاد استان به صنعت و معدن، این مسیر را بدهکارِ سنگین به نسل‌های آینده کرده است.

وی افزود: امروز ۱۰۰ درصد استان در شرایط خشکسالی قرار دارد، ۸۴ درصد دشت‌ها در وضعیت ممنوعه و بحرانی و ۹۵ درصد دشت‌ها با افت سطح آب زیرزمینی مواجه‌اند.

رحمانی با بیان اینکه میانگین افت سالانه سطح آب در استان حدود ۵۱ سانتی‌متر است، اظهار داشت: در برخی نقاط این عدد به بیش از ۸ متر رسیده که پیامد مستقیم آن تشدید پدیده فرونشست زمین است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: بر اساس داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور، بیشترین نرخ فرونشست در استان مربوط به شهرستان اردکان با حدود ۱۴.۵ سانتی‌متر در سال است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از معیارهای بحرانی جهانی بوده و زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌ها را تهدید می‌کند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان، تمرکز حدود ۸۰ درصد جمعیت، ۷۰ درصد اقتصاد و نزدیک به ۹۰ درصد صنعت یزد در محور مهریز را چالش دیگر دانست و گفت: این تمرکز، فشار مضاعفی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست وارد کرده و تعادل‌بخشی فضایی را ضروری ساخته است.

هشدار درباره پیامدهای تداوم وضع موجود

رحمانی با تأکید بر اینکه ادامه مسیر گذشته، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، هشدار داد: اگر تغییر ریل توسعه صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک با تشدید کسری مخازن آب زیرزمینی، افزایش فرونشست، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش روزهای ناسالم هوا و حتی غیرفعال شدن بخشی از صنایع مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی زیر ۱ درصد کشور در ۱۵ سال اخیر علیرغم مصرف بالای منابع، دلیل اصلی را تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری فیزیکی و عدم توجه به بهره‌وری و دانش عنوان کرد.

«یزدِ پایدار»؛ پاسخ راهبردی به چالش‌ها

رحمانی برنامه «یزدِ پایدار» را راهکار خروج از این چالش‌ها معرفی و تشریح کرد: این برنامه که با برنامه هفتم توسعه کشور انطباق کامل دارد، بر شش اصل تاب‌آوری محیطی، رشد اقتصادی بهره‌ور، نوآوری و هوشمندی، برندسازی جهانی، تعادل‌بخشی و محرومیت‌زدایی و انسان‌محوری استوار است و هدف آن حرکت از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه استان است، گفت: برای تحقق این برنامه، باید یزدِ پایدار به یک آرمان مشترک میان تمام دستگاه‌ها، نهادها و جامعه تبدیل شود؛ نه یک سند اداری، بلکه یک باور و تعهد جمعی نیاز داریم.

در ادامه این نشست، برش شهرستانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشران برنامه یزد پایدار تشریح و نقش کلیدی فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در اقناع افکار عمومی و ایجاد هم‌افزایی بین‌بخشی مورد تأکید قرار گرفت.