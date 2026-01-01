  1. استانها
رحمانی:ادامه روند فعلی توسعه در استان یزد، آینده استان را نابود می‌کند

یزد_ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با بیان اینکه روند فعلی توسعه آینده استان را نابود می‌کند گفت: حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تنها راه نجات است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی، ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین برنامه «یزدِ پایدار» با ارائه تحلیلی جامع، هشدارهای جدی درباره تداوم روند کنونی توسعه در یزد را برشمرد و اظهار داشت: وابستگی بیش از ۶۰ درصدی اقتصاد استان به صنعت و معدن، این مسیر را بدهکارِ سنگین به نسل‌های آینده کرده است.

وی افزود: امروز ۱۰۰ درصد استان در شرایط خشکسالی قرار دارد، ۸۴ درصد دشت‌ها در وضعیت ممنوعه و بحرانی و ۹۵ درصد دشت‌ها با افت سطح آب زیرزمینی مواجه‌اند.

رحمانی با بیان اینکه میانگین افت سالانه سطح آب در استان حدود ۵۱ سانتی‌متر است، اظهار داشت: در برخی نقاط این عدد به بیش از ۸ متر رسیده که پیامد مستقیم آن تشدید پدیده فرونشست زمین است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: بر اساس داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور، بیشترین نرخ فرونشست در استان مربوط به شهرستان اردکان با حدود ۱۴.۵ سانتی‌متر در سال است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از معیارهای بحرانی جهانی بوده و زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌ها را تهدید می‌کند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان، تمرکز حدود ۸۰ درصد جمعیت، ۷۰ درصد اقتصاد و نزدیک به ۹۰ درصد صنعت یزد در محور مهریز را چالش دیگر دانست و گفت: این تمرکز، فشار مضاعفی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست وارد کرده و تعادل‌بخشی فضایی را ضروری ساخته است.

هشدار درباره پیامدهای تداوم وضع موجود

رحمانی با تأکید بر اینکه ادامه مسیر گذشته، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، هشدار داد: اگر تغییر ریل توسعه صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک با تشدید کسری مخازن آب زیرزمینی، افزایش فرونشست، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش روزهای ناسالم هوا و حتی غیرفعال شدن بخشی از صنایع مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی زیر ۱ درصد کشور در ۱۵ سال اخیر علیرغم مصرف بالای منابع، دلیل اصلی را تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری فیزیکی و عدم توجه به بهره‌وری و دانش عنوان کرد.

«یزدِ پایدار»؛ پاسخ راهبردی به چالش‌ها

رحمانی برنامه «یزدِ پایدار» را راهکار خروج از این چالش‌ها معرفی و تشریح کرد: این برنامه که با برنامه هفتم توسعه کشور انطباق کامل دارد، بر شش اصل تاب‌آوری محیطی، رشد اقتصادی بهره‌ور، نوآوری و هوشمندی، برندسازی جهانی، تعادل‌بخشی و محرومیت‌زدایی و انسان‌محوری استوار است و هدف آن حرکت از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه استان است، گفت: برای تحقق این برنامه، باید یزدِ پایدار به یک آرمان مشترک میان تمام دستگاه‌ها، نهادها و جامعه تبدیل شود؛ نه یک سند اداری، بلکه یک باور و تعهد جمعی نیاز داریم.

در ادامه این نشست، برش شهرستانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشران برنامه یزد پایدار تشریح و نقش کلیدی فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در اقناع افکار عمومی و ایجاد هم‌افزایی بین‌بخشی مورد تأکید قرار گرفت.

