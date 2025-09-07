تدوین بسته راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا

پیام باقری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علل رسوب کالا، با اشاره به جایگاه حساس گمرک بهعنوان دریچه اصلی تبادلات تجاری کشور گفت: رسوب کالا دلایل متعددی دارد. موضوعاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و نظام ارزی کشور که بر تصمیمات تجاری سایه میاندازد، در نهایت خود را در قالب رسوب کالا نشان میدهد.
باقری افزود: تأمین ارز برای فعالیتهای اقتصادی و مراودات بینالمللی، رعایت استانداردها و اخذ مجوزهای متعدد از دستگاههای مختلف، همه از عواملی هستند که روند ترخیص کالا را با کندی مواجه میکنند. بروکراسی پیچیده و تعدد دستگاههای تصمیمگیر نیز مزید بر علت است.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای حل این مشکل، کشور نیازمند حرکت به سمت نظام مدرن و نوآورانه گمرکی است. استفاده از تجهیزات بهروز و رویههای نوین میتواند به تسهیل فرایندها کمک کند.
او با اشاره به تجربه اخیر کشور گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، سرعت عمل گمرکات و فرایندهای گمرکی بهطور چشمگیری افزایش یافت و کالاهای رسوبکرده با تدابیر مدیریتی سریعتر ترخیص شدند. این نشان میدهد که با اتخاذ تصمیمات درست و هماهنگی بین دستگاهها، میتوان روند ترخیص کالا را متناسب با استانداردهای جهانی تسریع کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران از تهیه بستهای تحت عنوان «راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا» خبر داد و گفت: این بسته در حال تدوین است و امیدواریم که نظرات اتاق بازرگانی نیز در آن لحاظ شود؛ در نهایت این پیشنهادها تقدیم ریاستجمهوری خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتاق ایران برای مشارکت در تدوین این بسته اعلام آمادگی کرده است، چراکه معتقدیم مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، اصلیترین عوامل رسوب کالا هستند.
