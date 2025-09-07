سینما فرهنگ میزبان «یک صبح متفاوت» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، برنامه «یک صبح متفاوت» در سینما فرهنگ در ادامه سلسله نشستهای فرهنگی «هم نسل ویرا» صبح روز جمعه ۱۴ شهریور به میزبانی سینما فرهنگ تهران با حضور جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله با نمایش فیلم سینمایی «زن و بچه» ساخته سعید روستایی و گفتگوی کارشناسان و جوانان برگزار شد.
در برنامه «یک صبح متفاوت» در سینما فرهنگ که با حمایت بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد، شرکت کنندگان پس از تماشای فیلم «زن و بچه» دیدگاهها و نقدهای خود را در نشست بعد از نمایش فیلم مطرح کردند.
در این نشست که با مدیریت سعید نوری نشاط برگزار شد موضوعات متنوعی ازجمله نقدهای اجتماعی درباره مدرسه و فشارهای آموزشی، مباحثی پیرامون ساختار خانواده، تربیت، احساس، امنیت، زن و مادر بودن، آسیبهای اجتماعی جوانان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخشی دیگر از نشست مذکور نیز، خاطرات مشترک دوران مدرسه و تجربههای شخصی دانشآموزی در فضای آموزشی مرور و درباره آسیبهای اجتماعی نوجوانان و جوانان و رابطه آنها با جامعه و خانواده صحبت شد.
برنامه «یک صبح متفاوت» در سینما فرهنگ با هدف ارتقای سواد سینمایی نسل جدید طراحی شده و قرار است سینما فرهنگ میزبان نشستهای دیگری از این دست نیز در آینده باشد.
