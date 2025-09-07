به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای ارزشمند استاندار اصفهان در کنگره بزرگداشت سلمان فارسی، تأسیس مرکز یا دبیرخانه دائمی سلمان‌پژوهی بود که حمایت‌های علمی، فرهنگی و مالی بسیاری را به دنبال داشت.

وی افزود: در دیدارهایی که با آیات عظام در قم داشتیم، بر ضرورت استمرار این حرکت فرهنگی و دینی تأکید شد و مقرر گردید مرکزی با محوریت شخصیت والای سلمان فارسی و به اهتمام معاونت فرهنگی شهرداری در منطقه جی تأسیس شود؛ منطقه‌ای که به‌ویژه در حوزه درمانی و فرهنگی نیازمند توجه است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه این مرکز می‌تواند شامل بیمارستان یا مرکز درمانی با نام سلمان فارسی، یک مرکز فرهنگی و پژوهشی در زمینه مطالعات اسلامی و ایرانی و همچنین نهادی برای برگزاری کنگره‌های سالیانه یا دوسالانه باشد، گفت: شهردار اصفهان نیز اعلام آمادگی کرده که در صورت تصویب این طرح، زمین مورد نیاز در منطقه جی را در اختیار پروژه قرار دهد.

نورصالحی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت سلمان فارسی در اصفهان، خاطرنشان کرد: حضور آیت‌الله حسینی بوشهری، پیام‌های آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، مظاهری و طباطبایی و همچنین حضور استاندار، شهردار و سایر مقامات، این کنگره را به رویدادی فاخر و درخور شأن اصفهان تبدیل کرد.

وی همچنین از برگزاری برنامه «امت ماه» در حاشیه زاینده‌رود و کنار پل تاریخی خواجو خبر داد و افزود: این برنامه شب گذشته با حضور بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر برگزار شد و در سه شب آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از معاونت فرهنگی شهرداری و سایر دست‌اندرکاران این برنامه گفت: در شرایطی که شهر و کشورمان نیازمند فضای نشاط و شادابی است، برگزاری چنین برنامه‌هایی اقدامی ارزشمند است و از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و متدینین دعوت می‌کنم در این مراسم حضور یابند و این ایام را باشکوه‌تر گرامی بدارند.