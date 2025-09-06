الگوی حکمرانی ما باید سلمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه در آئین اختتامیه دومین کنگره ملی سلمان فارسی که به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع سلمان فارسی در تاریخ صدر اسلام، او را یار سدید و مورد اعتماد پیامبر اعظم (ص) عنوان کرد که از دل فرهنگ ایران برخاست و در دامن اسلام به کمال رسید.

وی ویژگی‌های برجسته اخلاقی سلمان از جمله حقیقت‌جویی، ایمان راستین، وفاداری، ساده‌زیستی، فروتنی، علم و بصیرت و خدمت بی‌ادعا را سرمشقی ارزشمند برای جامعه امروز برشمرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر جنبه‌های کاربردی زندگی سلمان فارسی برای دنیای معاصر، به ویژه بر «الگوی حکمرانی شفاف و عادلانه» تاکید کرد: سلمان در حکمرانی خود همیشه پاسخگو، شفاف و در کنار مردم بود و هیچ چیزی را پنهان نمی‌کرد. این دقیقاً همان الگویی است که امروز برای حکمرانی مردمی و شفاف نیاز داریم.

وی با بیان اینکه متأسفانه نقایصی در حکمرانی وجود دارد، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی را در عدم توجه به سیره این بزرگان دانست و با اشاره به دیگر درس‌های زندگی سلمان، به وحدت در عین تفاوت گفت: سلمان از تنوع فرهنگی و قومی برای تقویت اتحاد استفاده می‌کرد و امروز نیز تنوع قومی، دینی و فرهنگی در کشور ما باید نقطه قوت و غبطه باشد، نه نقطه ضعف و ین تنوع می‌تواند مایه انسجام و پویایی شود.

جمالی نژاد پرسشگری و جستجوی حقیقت را از دیگر ویژگی‌های سلمان برشمرد که او را از مسیحیت به اسلام رهنمود کرد و افزود: نسل جوان امروز ما نیز باید پرسشگر باشد و به آگاهی و حقیقت عشق بورزد و از سوی دیگر، مسئولان نیز باید همواره پاسخگوی مردم باشند و خود را از آنان جدا ندانند.

استاندار اصفهان، میزبانی اصفهان را فرصتی استثنایی برای تجدید میثاق با شخصیت‌های تاریخ‌ساز ایران دانست و پیشنهاد تأسیس یک «مرکز سلمان‌شناسی» در اصفهان را به عنوان یک مرجع علمی برای پژوهش‌های بین‌المللی مطرح کرد.

وی اصفهان را کانون پرورش شخصیت‌های تاریخی بزرگ خواند که می‌تواند با بهره‌گیری از میراثی چون سلمان فارسی، آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزند.

وی با تقسیم‌بندی «اقتدار» به سه جز قدرت خدادادی (نظیر منابع طبیعی)، قدرت اکتسابی (نظیر قدرت نظامی و علمی) و قدرت گفتمانی، عظمت گفتمان سلمان فارسی را کلید ایجاد «اقتدار واقعی» در کشور دانست و گفت: این گفتمان بود که در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی عرصه‌های دیگر، ملت ما را به پیروزی رساند و یقیناً می‌توانیم از آن بهره ببریم