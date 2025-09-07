سلمان فارسی باید به مؤلفه هویتی اصفهان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دستاندرکاران کنگره ملی سلمان فارسی که در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: نباید نقش بانوی اصفهانی که سلمان را به پیامبر رهنمون کرد فراموش شود؛ در جهانی که به زنان ظلم میشود، این بانوی ایرانی نماد عظمت و هدایت است.
وی با اشاره به عظمت شخصیت سلمان فارسی افزود: در محضر علمای بزرگ، از جمله آیتالله حسینی بوشهری و استاد جعفریان، دریافتم که ما در حق سلمان جفا کردهایم. روایاتی از پیامبر و امیرالمؤمنین علیهمالسلام درباره سلمان نقل شد که انسان را متحول میکند؛ از جمله آنکه پیامبر فرمودند مشتاق دیدار چهار نفر هستند و سلمان یکی از آنان است.
قاسمزاده بر ضرورت ادامه این جریان فرهنگی تأکید کرد و گفت: کنگره سلمان فارسی در اوج سادگی برگزار شد؛ بدون تشریفات و پرزرقوبرق بودن، و همین سادگی از روح سلمان بود. یکی از بخشهای ارزشمند این کنگره نیز سفر به قم و دیدار با علما بود که فضایی صمیمی و الهامبخش رقم زد.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به آموزههای نبوی تصریح کرد: برای تحقق «رحماء بینهم» در جامعه، سه نکته کلیدی از سیره پیامبر اسلام باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست شرح صدر و تحمل یکدیگر، دوم مهربانی و عفو در مواجهه با منتقدان و سوم ارتباط گسترده با مردم.
وی یادآور شد: خداوند در ماجرای جنگ احد به پیامبر فرمان داد که مؤمنان خطاکار را ببخشید و با آنان مشورت کنید؛ این اوج عظمت اخلاقی پیامبر است. همچنین ارتباط گسترده پیامبر با عموم مردم الگویی است که باید در مدیریت شهری نیز جاری شود.
قاسمزاده با اشاره به تنوع شخصیتی اصحاب پیامبر مانند ابوذر، سلمان و حمزه گفت: پیامبر با شرح صدر و مهربانی این شخصیتهای متفاوت را گرد خود جمع کرد. این پیام روشنی برای مدیران دارد؛ هر یک باید امام کوچکی برای جامعه کوچک خود باشند.
وی خاطرنشان کرد: این ویژگیها را در امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز میبینیم؛ در سختترین شرایط سیاسی با سعهصدر و دعوت به گفتوگو، از سقوط افراد جلوگیری کردند و این همان عطر نبوت و امامت است که در جامعه ما جاری است.
