بازآفرینی بیش از ۴۰ درصد مساحت شهری عنبرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان توکلی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پیش از این محلات ناکارآمد تنها ۶ درصد از مساحت شهری عنبرآباد را شامل می‌شدند، اما با بازنگری طرح و همکاری شهرداری و مشاورین ذی‌صلاح، اکنون حدود ۴۱ درصد از مساحت شهر تحت پوشش طرح بازآفرینی قرار گرفته است.

وی ایجاد فضاهای ورزشی و فرهنگی در محلات ناکارآمد را یک درخواست مهم دانست و افزود: امیدواریم علاوه بر بهسازی کالبدی، شاهد ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی در این مناطق باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: طی ۲ سال گذشته ۸۵۰ تن قیر رایگان برای شهرداری عنبرآباد تخصیص یافته که معادل ۱۵۰ هزار متر مربع آسفالت است که این اقدام توانسته بخشی از مشکلات معابر خاکی را مرتفع کند.

توکلی، با بیان اینکه روند تخصیص قیر رایگان برای تمامی شهرستان‌های جنوبی در دستور کار قرار دارد، افزود: شهر دوساری برای نخستین بار ۱۵۰ تُن قیر رایگان دریافت کرده و این روند در سایر شهرها نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مشوق‌های ساخت‌وساز در مناطق ناکارآمد، گفت: افزایش تراکم ساختمانی و تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی از جمله تسهیلاتی است که برای تسهیل بازسازی و نوسازی در این محلات در نظر گرفته شده است.

توکلی، خاطرنشان کرد: در صورتی که روند تخصیص قیر از سوی وزارتخانه همچنان تداوم داشته باشد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم طی سه سال آینده تمام معابر خاکی در بافت‌های ناکارآمد شهرهای جنوبی کرمان آسفالت شوند.