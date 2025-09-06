به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، با توجه به ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت‌نام تکمیلی ترم تابستان ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، تنها به مدت یک روز و در تاریخ شنبه ۱۵ شهریورماه فعال خواهد بود.

بازه برگزاری امتحانات مطابق با تقویم اعلام‌شده قبلی و بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار خواهد شد. دانشجویان موظفند تقویم آزمونها را با دقت بررسی کرده و از اخذ دروسی که آزمون آنها در روز و ساعت یکسان است خودداری کنند. در صورت اخذ با تصمیم دانشگاه هوشمند از یکی از آزمون‌ها حذف خواهند شد.

لازم به ذکر است تعداد واحد مجاز اخذ در ترم تابستانی ۶ واحد است. مسئولیت اخذ مجموع واحد بیش از ۶ در هر دو بازه ثبت نامی به عهده شخص دانشجو است.

همچنین، با توجه به محدودیت زمانی، تمامی مراحل ثبت‌نام اعم از ثبت اطلاعات، انتخاب دروس و پرداخت شهریه نهایی، صرفاً در روز شنبه ۱۵ شهریور انجام‌پذیر خواهد بود.