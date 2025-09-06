  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

امروز آخرین فرصت ثبت‌نام تکمیلی ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

امروز آخرین فرصت ثبت‌نام تکمیلی ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

ثبت‌نام تکمیلی ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تنها امروز و به مدت یک روز فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، با توجه به ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت‌نام تکمیلی ترم تابستان ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، تنها به مدت یک روز و در تاریخ شنبه ۱۵ شهریورماه فعال خواهد بود.

بازه برگزاری امتحانات مطابق با تقویم اعلام‌شده قبلی و بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار خواهد شد. دانشجویان موظفند تقویم آزمونها را با دقت بررسی کرده و از اخذ دروسی که آزمون آنها در روز و ساعت یکسان است خودداری کنند. در صورت اخذ با تصمیم دانشگاه هوشمند از یکی از آزمون‌ها حذف خواهند شد.

لازم به ذکر است تعداد واحد مجاز اخذ در ترم تابستانی ۶ واحد است. مسئولیت اخذ مجموع واحد بیش از ۶ در هر دو بازه ثبت نامی به عهده شخص دانشجو است.

همچنین، با توجه به محدودیت زمانی، تمامی مراحل ثبت‌نام اعم از ثبت اطلاعات، انتخاب دروس و پرداخت شهریه نهایی، صرفاً در روز شنبه ۱۵ شهریور انجام‌پذیر خواهد بود.

کد خبر 6581040
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها