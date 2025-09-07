نمایشگاه دستاوردهای بخش تعاون در لرستان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دستاوردهای بخش تعاون به همت اداره کار شهرستان خرم‌آباد با حضور جمعی از شرکت‌های تعاونی شهرستان برپا شد، تعاون گران در چندین غرفه محصولات و تولیدات خود را در معرض عمومی قرار دادند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با اشاره به توانمندی‌های حوزه تعاون در اقتصاد، گفت: مهم‌ترین حلقه مفقوده در موفقیت و پایداری شرکت‌های تعاونی اتصال تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بازار فروش است که در کشور رسته‌های مختلف اقتصادی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که با برپایی نمایشگاه‌های محلی، دائمی و بین‌المللی می‌توان در دوام این شرکت‌ها نقش مهمی ارائه کرد.

داود عبادی اظهار کرد: بخش تعاون نه‌تنها به‌عنوان بستری برای مشارکت جمعی و سرمایه‌گذاری مردمی شناخته می‌شود، بلکه می‌تواند موتور محرکی برای عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و رفاه عمومی باشد.

احمد توصیفیان مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های تعاونی گفت: در لرستان واحدهای تعاونی بزرگ و توانمندی فعالیت می‌کنند که در سطح ملی و بین‌المللی تولیدات بسیار خوبی دارند که با ایجاد بازارچه‌های دائمی و موقت می‌توانند تولیدات خود را به بازار معرفی و به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه هفته تعاون فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی است، افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون، گام مؤثری در جهت گسترش تعاملات درون‌شبکه‌ای تعاونی، اتصال طرح‌های تعاونی برای ایجاد زنجیره ارزش و آشنایی با توانمندی‌های بخش تعاون استان لرستان است.