وام ۳۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی؛ ویژه سرویس خواب

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خانه، قلب تپنده‌ی زندگی هر خانواده است؛ جایی که آرامش، زیبایی و راحتی در کنار هم شکل می‌گیرند. اما وقتی هزینه‌های بالای خرید لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان را کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که تجهیز کامل منزل به چالشی بزرگ تبدیل شده است. خوشبختانه طرح ویژه وام ۳۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی در شهر لوازم خانگی اصفهان، این مسیر را برای شما هموار می‌کند تا بدون فشار مالی، خانه‌ای کامل و رویایی بسازید.

وام ۳۰۰ میلیونی؛ فرصتی که نباید از دست داد

تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده خرید وسایل ضروری خانه، به‌خصوص اقلام باکیفیت و بادوام، هر سال سخت‌تر شود. با استفاده از این وام:

می‌توانید اقساط را مطابق با توان مالی خود تنظیم کنید.

بین برندهای معتبر داخلی و خارجی انتخاب آزادانه داشته باشید.

امکان تجهیز کامل خانه از آشپزخانه تا اتاق خواب را در کمترین زمان به دست آورید.

امکان خرید اقلام جهیزیه

افزایش دلار و تأثیر آن بر قدرت خرید شما

امروزه کوچک‌ترین تغییر در قیمت دلار، تأثیر مستقیم بر قیمت لوازم خانگی دارد. یخچال، لباسشویی، مبلمان یا حتی سرویس خواب، همگی با نوسان ارز گران‌تر می‌شوند. به همین دلیل، به تعویق انداختن خرید در این شرایط، مثل جا ماندن از قطاری است که بلیت آن هر لحظه گران‌تر می‌شود.

با خرید اقساطی و استفاده از وام ۳۰۰ میلیونی:

کالا را با قیمت امروز تهیه می‌کنید و قسط آن را در آینده می‌پردازید.

از شوک‌های قیمتی بعدی و افزایش تورم در امان می‌مانید.

سرمایه‌تان را به‌صورت هوشمندانه مدیریت می‌کنید، بدون فشار مالی ناگهانی.

به عبارت دیگر، در شرایط اقتصادی امروز، خرید اقساطی نه فقط یک انتخاب، بلکه یک استراتژی اقتصادی هوشمندانه است.

لیست کامل اقلام جهیزیه (بزرگ تا کوچک)

۱. وسایل برقی بزرگ

یخچال یا ساید بای ساید

فریزر (جدا یا ترکیبی)

ماشین لباسشویی

ماشین ظرفشویی

اجاق گاز یا گاز صفحه‌ای

هود آشپزخانه

مایکروویو یا سولاردام

تلویزیون (LED یا OLED)

سیستم صوتی (سینمای خانگی)

۲. وسایل برقی کوچک آشپزخانه

چای‌ساز یا کتری برقی

قهوه‌ساز یا اسپرسوساز

همزن برقی (دستی یا کاسه‌دار)

مخلوط‌کن

غذاساز یا خردکن

آبمیوه‌گیری

سبزی خشک‌کن

پلوپز یا آرام‌پز

سرخ‌کن یا سرخ‌کن بدون روغن

توستر یا تستر نان

جاروبرقی

۳. وسایل چوبی و مبلمان

سرویس خواب (تخت، تشک، میز آرایش)

مبل راحتی یا استیل

میز ناهارخوری

میز تلویزیون

کتابخانه یا ویترین

میز جلو مبلی و عسلی‌ها

کمد یا جالباسی

کنسول و آینه

۴. لوازم آشپزخانه (غیر برقی)

ست قابلمه و ماهیتابه (چدن، استیل یا نچسب)

سرویس قاشق، چنگال و کارد

سرویس بشقاب و پیش‌دستی

مبلمان و سرویس خواب؛ دو قطب زیبایی خانه

مبلمان و سرویس خواب بیشترین تأثیر بصری را در خانه شما دارند. کیفیت، راحتی و ظاهر این محصولات می‌تواند فضای خانه را متحول کند. در شهر لوازم خانگی اصفهان مجموعه‌ای از مبل‌های راحتی، استیل و کلاسیک، و همچنین سرویس خواب‌های مدرن، کلاسیک و سلطنتی در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع عرضه می‌شود.

تنوع بی‌رقیب در خرید

ما به‌عنوان مرجع تخصصی لوازم خانگی در اصفهان، علاوه بر مبلمان و سرویس خواب، طیف وسیعی از محصولات برقی و چوبی را عرضه می‌کنیم؛ از یخچال و لباسشویی گرفته تا میز ناهارخوری، کمد، ویترین و لوازم کوچک آشپزخانه، همه با شرایط اقساطی ویژه.

آدرس و راه‌های تماس

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان مینو

شماره مشاوره و بازاریابی: ۰۳۱۴۵۱۱۱

