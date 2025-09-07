به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: با توجه به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشورمان، امروز بیش از هر زمان نیاز به وحدت و همدلی داریم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ما در جنگ ۱۲ روزه هوشمندانه عمل کردند و نشان دادند که اگرچه اهل صلح و تعامل هستند، اما در روز نبرد، جنگ‌بلد هستند.

وی متذکر شد: در جنگ ۱۲ روزه همه فعالان سیاسی می‌گفتند اتحاد و همدلی باید حفظ شود، اما همین که جنگ که تمام شد، دوباره یک عده به تنظیمات کارخانه برگشتند و طرح عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کردند، به دستگاه قضا چنگ انداختند و رئیس مجلس را تخریب کردند. همچنین یک عده عافیت‌طلب هرچند وقت یک بار بیانیه یا شب‌نامه می‌دهند و کلیت نظام را زیرسوال می‌برند و عملاً خودشان را تحقیر می‌کنند.

لک علی‌آبادی تاکید کرد: امروز هر کسی در مقابل این اتحاد مقدس بایستد، قطعاً آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.