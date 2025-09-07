  1. سیاست
هر فردی در مقابل اتحاد مقدس بایستد، آب به آسیاب دشمن می‌ریزد

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هر کسی در مقابل اتحاد مقدس بایستد، قطعاً آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: با توجه به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشورمان، امروز بیش از هر زمان نیاز به وحدت و همدلی داریم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ما در جنگ ۱۲ روزه هوشمندانه عمل کردند و نشان دادند که اگرچه اهل صلح و تعامل هستند، اما در روز نبرد، جنگ‌بلد هستند.

وی متذکر شد: در جنگ ۱۲ روزه همه فعالان سیاسی می‌گفتند اتحاد و همدلی باید حفظ شود، اما همین که جنگ که تمام شد، دوباره یک عده به تنظیمات کارخانه برگشتند و طرح عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کردند، به دستگاه قضا چنگ انداختند و رئیس مجلس را تخریب کردند. همچنین یک عده عافیت‌طلب هرچند وقت یک بار بیانیه یا شب‌نامه می‌دهند و کلیت نظام را زیرسوال می‌برند و عملاً خودشان را تحقیر می‌کنند.

لک علی‌آبادی تاکید کرد: امروز هر کسی در مقابل این اتحاد مقدس بایستد، قطعاً آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.

